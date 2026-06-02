Madagascar: Une mobilisation lancée pour assurer la sécurité des albinos

Le ministère de la Population et des Solidarités durcit le ton pour la sécurité des personnes atteintes d'albinisme. Les actes de violence et de discrimination les ciblant gagnent du terrain. Une série de mesures d'urgence a été annoncée afin de garantir leur protection immédiate. Le ministère mobilise ses réseaux dans toutes les régions. « Les directions régionales du ministère de la Population et des Solidarités ont reçu des instructions fermes pour activer le réseau de protection de l'enfant. Ce réseau regroupe les forces de l'ordre, les autorités judiciaires, les professionnels de la santé, les responsables des fokontany ainsi que les communautés de base », a déclaré le directeur de cabinet, Miarimbita Andriatiana B., hier.

Des centres d'accueil sont déjà disponibles au sein des directions régionales pour recevoir et mettre en sécurité les personnes atteintes d'albinisme si leur vie est menacée. « Le soutien apporté à ces centres sera renforcé », enchaîne-t-il.

Les superstitions sont les principales causes de la violence envers les albinos. Le ministère entend mener une guerre culturelle contre les préjugés. Des campagnes de sensibilisation de proximité vont être renforcées, main dans la main avec les forces vives traditionnelles, comme les notables, les chefs coutumiers et les leaders communautaires. « Les personnes atteintes d'albinisme sont des êtres humains à part entière, égaux à tous. Elles sont protégées par la loi et ont le droit fondamental de vivre en paix», rappelle avec fermeté le directeur de cabinet de ce ministère.

Le numéro vert 147 peut être appelé pour signaler tout comportement suspect ou acte de violence envers les enfants et les personnes atteintes d'albinisme.

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