Congo-Kinshasa: Kwilu - Succès de la campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite avec un taux de couverture de 102 %

La province du Kwilu a largement dépassé ses prévisions initiales lors de la récente campagne de vaccination couplée contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Selon l'évaluation finale de la Division provinciale de la Santé (DPS), le taux de couverture vaccinale a atteint 102 %, en dépit de sérieux défis logistiques sur le terrain.

Organisée du 21 au 25 avril 2026, cette campagne de vaccination de masse a livré des résultats plus que satisfaisants dans la province du Kwilu. Les objectifs de départ ont été dépassés, affichant une performance globale de 102 %.

Ce succès est le fruit d'une synergie d'efforts

Le chef de la Division provinciale de la Santé du Kwilu, le Dr Jean-Paul Matela, a chaleureusement salué cette réussite. Selon lui, ce succès est le fruit d'une synergie d'efforts : l'implication totale des équipes sanitaires sur le terrain, l'appui des partenaires techniques et financiers, mais aussi une collaboration étroite avec le ministère provincial de l'Éducation et les communautés locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette performance est d'autant plus remarquable que la campagne s'est déroulée dans un contexte logistique particulièrement difficile. La conservation des vaccins a été mise à rude épreuve à travers la province.

La résilience des équipes de vaccination face aux défis logistiques

Sur les 551 réfrigérateurs initialement prévus pour maintenir les doses à basse température, 100 sont tombés en panne en pleine opération.

Face à cette urgence, les équipes médicales et logistiques ont dû faire preuve de résilience en déployant rapidement des solutions alternatives. Ces mécanismes de secours ont permis de préserver la chaîne du froid et de garantir l'efficacité des vaccins administrés aux enfants.