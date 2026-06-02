Congo-Kinshasa: La population d'Oicha appelée au respect strict des mesures barrières après un décès dû à Ebola

2 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La bourgmestre de la commune rurale d'Oicha, Eugénie Kavira Mwenge, invite ses administrés à maximiser les pratiques d'hygiène et à éviter les rassemblements publics. Cet appel, lancé lundi 1er juin, fait suite à la notification d'un cas de décès lié à la maladie à virus Ebola dans cette partie du territoire de Beni (Nord-Kivu).

La menace de la maladie à virus Ebola refait surface dans le territoire de Beni. À Oicha, chef-lieu du territoire, les autorités locales montent au créneau pour mobiliser la communauté. La bourgmestre de cette commune rurale, Eugénie Kavira Mwenge, a interpellé les commerçants, les leaders religieux ainsi que les chefs d'établissements scolaires sur l'urgence de réinstaller les dispositifs de lavage des mains.

La prévention au niveau des menages et des espaces publics

L'autorité communale insiste sur le fait que la prévention doit commencer au niveau des ménages et des espaces publics pour couper la chaîne de transmission.

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« Nous avons observé un cas de décès ici chez nous. Le message que je peux lancer à toute la population d'Oicha, c'est de bien veiller à l'hygiène. Pour les commerçants et les pasteurs, il faut placer des lave-mains devant les boutiques et les églises. Même dans les quartiers, devant nos maisons, il faut toujours associer le lavabo et le savon », a alerté Eugénie Kavira Mwenge.

L'alternative de la cendre

Face aux difficultés économiques que peuvent traverser certaines familles pour s'approvisionner régulièrement en produits hygiéniques, la bourgmestre propose une alternative locale et accessible : « Si vous êtes incapable de trouver du savon, même de la cendre peut être utilisée à la place ».

Par ailleurs, s'alignant sur les récentes directives du gouverneur de la province du Nord-Kivu, l'autorité communale d'Oicha a formellement interdit les rassemblements publics dans son entité afin de limiter les contacts et de stopper la propagation du virus.

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