Afrique: De Lomé à Nairobi - Spiro branche le continent sur la mobilité propre

La société africaine de véhicules électriques Spiro a annoncé une levée de fonds de 215 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels européens et africains, dont le fonds danois Impact Fund, pour étendre son réseau de mobilité électrique sur le continent.

Présente dans sept pays - dont le Togo et le Bénin - Spiro a déjà déployé 100 000 véhicules électriques et 2 500 stations d'échange de batteries. Ce nouveau financement permettra d'accélérer l'expansion du réseau, de renforcer la fabrication locale et d'entrer sur de nouveaux marchés, notamment en RDC et en Éthiopie.

Les motos électriques de Spiro permettent aux utilisateurs de réduire leurs coûts de transport jusqu'à 40%, soit une économie pouvant atteindre 2 dollars par jour par rapport aux motos à essence.

La société développe également des stations d'échange alimentées à l'énergie solaire et des systèmes de recyclage de batteries.

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Spiro est dirigée par Gagan Gupta, également à la tête d'Equitane, groupe basé en Inde et à Dubaï, et d'Arise, qui développe des parcs industriels en Afrique, dont la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) au Togo, une infrastructure clé dans la stratégie de développement économique du pays.