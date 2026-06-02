Addis-Abeba — Le gouvernement éthiopien a annoncé la réussite des 7èmes élections générales du pays, saluant les millions de citoyens ayant pris part à ce qu'il a présenté comme un processus démocratique pacifique et marquant.

Dans une déclaration rendue publique mardi, le Service de communication du gouvernement a affirmé que les Éthiopiens avaient massivement répondu à l'appel des urnes, contribuant ainsi au renforcement de l'ordre constitutionnel et des institutions démocratiques nationales.

« Les Éthiopiens ont voté et l'Éthiopie est sortie victorieuse », souligne le communiqué, qui présente ce scrutin comme une nouvelle démonstration de l'attachement du peuple éthiopien à son pays et à ses responsabilités citoyennes.

D'après les données officielles, plus de 54 millions d'électeurs étaient enregistrés pour participer à ces élections nationales organisées le 1er juin. Les centres de vote ont ouvert dès les premières heures de la matinée à travers le pays, tandis que d'importantes files d'attente se sont maintenues jusqu'à minuit afin de permettre à chacun d'exercer son droit de vote.

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Le gouvernement a relevé que de nombreux citoyens ont attendu plusieurs heures avant de voter, estimant que ce scrutin constitue l'une des plus importantes expressions de participation civique de l'histoire électorale du pays.

Il s'agit des septièmes élections générales organisées en Éthiopie, dans un contexte où le pays poursuit ses efforts visant à consolider la gouvernance démocratique et les réformes institutionnelles. Plus de 10 000 candidats issus de nombreux partis politiques ainsi que des indépendants étaient en compétition pour les sièges des assemblées législatives fédérales et régionales.

Le Service de communication du gouvernement a indiqué que cette consultation électorale témoignait de la volonté de l'Éthiopie de bâtir un système démocratique propre au pays, fondé sur des élections crédibles et le respect de l'ordre constitutionnel.

Le communiqué reconnaît également les défis et les oppositions rencontrés durant le processus électoral, tout en affirmant que le scrutin s'est déroulé avec succès grâce à l'implication des citoyens et des institutions chargées de son organisation.

Le gouvernement a adressé ses remerciements aux électeurs, aux forces de sécurité, aux agents électoraux, aux observateurs, aux médias ainsi qu'à l'ensemble des acteurs ayant contribué à la bonne conduite des opérations de vote.

Plus tôt dans la journée, les observateurs électoraux de la Coalition des organisations de la société civile éthiopienne pour les élections (CECOE) ont indiqué que le scrutin s'était globalement déroulé conformément aux lois et règlements électoraux en vigueur. La coalition avait déployé plus de 3 100 observateurs dans l'ensemble du pays pour suivre le processus.

La Commission électorale nationale d'Éthiopie doit poursuivre les opérations de dépouillement et de vérification avant de publier les résultats provisoires puis définitifs dans les jours à venir.

Le scrutin du 1er juin est considéré comme l'un des plus vastes exercices démocratiques organisés sur le continent africain cette année, compte tenu de la taille de la population éthiopienne, de l'étendue du territoire national et du nombre d'électeurs appelés aux urnes.