Ethiopie: Les chefs des États régionaux d'Amhara, d'Oromia et de Somali ont voté

Addis Ababa — Les administrateurs en chef des États régionaux d'Amhara, d'Oromia et de Somali ont voté tôt ce matin, alors que le scrutin de la 7e élection législative éthiopienne a débuté.

L'administrateur en chef de la région d'Amhara, Arega Kebede, a voté au bureau de vote de Hidassie, dans la circonscription de Bahir Dar, tandis que les habitants de la ville continuent de voter dans les 164 bureaux de vote.

Dans la région d'Oromia, l'administrateur en chef Shimelis Abdisa a exercé son droit démocratique au bureau de vote public de la place Abiyot, situé dans la circonscription de Dendi 2, dans la ville de Ginchi.

Dans le même temps, Mustafe Mohammed, administrateur en chef de l'État régional de Somalie, a voté au bureau de vote du bâtiment Garado, dans la ville de Degehabur, où les habitants s'étaient rendus tôt pour élire les candidats qui les représenteront au cours des cinq prochaines années

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Les citoyens de ces trois États très peuplés se sont rendus aux urnes en masse dès l'aube.

À Bahir Dar, le scrutin se déroule sans heurts, dans une ambiance ordonnée et enthousiaste.

Dans la ville de Ginchi et dans l'ensemble de la région d'Oromia, on observe un profond élan civique, les citoyens faisant la queue pendant de longues heures pour voter.

De même, à Degehabur, l'élan reste vif, les électeurs participant activement à la définition de leur gouvernance pour le prochain mandat.

Cette immense participation régionale s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation nationale plus large. Les bureaux de vote à travers le pays ont ouvert leurs portes à 6 h pile, et plus de 54 millions d'électeurs inscrits devraient exercer leurs droits constitutionnels tout au long de la journée.

Cette élection représente une étape cruciale dans l'approfondissement du paysage démocratique de l'Éthiopie et le renforcement de ses fondements institutionnels.

La Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) a mis en place un important dispositif logistique à travers tout le pays afin de garantir un processus électoral inclusif, transparent et crédible.

Les représentants élus aujourd'hui exerceront leurs fonctions pendant un mandat de cinq ans et auront pour mission de définir les orientations politiques et le cadre de gouvernance du pays.

Les observateurs internationaux et locaux soulignent que la participation massive et pacifique constatée témoigne d'un engagement croissant de la population en faveur d'une participation civique forte et d'une stabilité nationale à long terme.