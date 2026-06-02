Ethiopie: Le Premier ministre Abiy lance le projet de réhabilitation des rives de la rivière Medhanealem entre Entoto et Kechene

2 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé aujourd'hui à l'inauguration du projet de réhabilitation des rives de la rivière Medhanealem, reliant Entoto à Kechene, au lendemain de la tenue des 7èmes élections générales.

D'après une publication diffusée sur ses plateformes sociales, cette réalisation a profondément transformé l'environnement urbain.

« Ce matin, au lendemain des 7èmes élections générales, nous avons officiellement lancé le projet de réhabilitation des rives de la rivière Medhanealem, reliant Entoto à Kechene », a indiqué le Premier ministre Abiy.

Il a précisé que cette importante initiative a redonné vie au centre de la capitale en convertissant des zones auparavant détériorées en espaces verts attractifs grâce à l'application de méthodes modernes de conservation des sols, d'assainissement du cours d'eau ainsi qu'à l'aménagement de vergers intégrés harmonieusement à des parcours réservés aux piétons et aux cyclistes.

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Couvrant un corridor de développement riverain de 22,25 kilomètres, ce projet représente une illustration concrète des avancées réalisées et témoigne de manière visible de la croissance du pays, de la réhabilitation de l'environnement ainsi que de la modernisation urbaine.

Lire l'article original sur ENA.

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