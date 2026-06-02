Ethiopie: « Les élections de 2026 au pays ont été exceptionnelles à bien des égards », déclare le président Taye

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a déclaré que les élections de 2026 en Éthiopie constituaient une étape décisive vers la construction d'une Éthiopie très stable et forte.

Après avoir voté plus tôt dans la journée, le président Taye a souligné que « ces élections sont, à bien des égards, phénoménales ».

Plus de 54 millions de personnes se sont inscrites et sont très impatientes de voter, ce qui est en effet exceptionnel pour l'Éthiopie, a-t-il ajouté.

Pour le président, le nombre d'électeurs inscrits est énorme, tandis que 42 partis politiques sont en lice, ce qui est significatif, sans compter un nombre important de candidats indépendants.

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Le président Taye a en outre affirmé qu'il s'agissait là d'une des étapes vers la construction d'une Éthiopie très stable et forte.

« Je suis très enthousiaste. Je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs ; cela n'a rien de nouveau. C'est le cas partout dans le monde, mais c'est en effet un jour où nous montrons au monde entier que le bulletin de vote est plus fort que la balle. »

Soulignant qu'il vote pour sa communauté, pour lui-même et pour son pays, il a qualifié cette journée de très spéciale.