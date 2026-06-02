Ethiopie: Les chefs des États régionaux d'Afar, de Benishangul-Gumuz et de Gambella ont voté

Addis Ababa — Les administrateurs en chef des régions d'Afar, de Benishangul-Gumuz et de Gambella ont voté tôt ce matin, alors que le scrutin s'est ouvert dans tout le pays pour la 7e élection législative en Éthiopie.

Dans la région d'Afar, l'administrateur en chef Awol Arba a exercé son droit démocratique au bureau de vote d'Asada, dans la circonscription de Chifra.

Parallèlement, l'administrateur en chef de Benishangul-Gumuz, Ashadli Hassan, a voté au bureau de vote n° 02 de la circonscription de Buldglu, où il se présente également comme candidat.

Dans la région de Gambella, la responsable administrative Alemitu Umod a voté au bureau de vote de la clinique primaire d'Ukedi Bethlehem, dans la circonscription de Gog.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue de leur participation, les dirigeants régionaux ont salué la participation pacifique et extrêmement enthousiaste des citoyens.

Awol Arba, administrateur en chef de la région d'Afar, a souligné que les élections constituent le fondement indispensable pour développer un système démocratique solide et bâtir un État résilient.

Exprimant une immense fierté d'avoir voté aux côtés de ses électeurs lors de cet événement marquant, il a fait remarquer que le processus électoral reflète magnifiquement l'unité et la grandeur du peuple éthiopien, soulignant que les citoyens votent en fin de compte pour une paix et une liberté durables.

À Benishangul-Gumuz, Ashadli Hassan a observé que le processus électoral s'était déroulé de manière exemplaire, dans un climat parfaitement pacifique et démocratique.

Il a souligné que les citoyens avaient commencé à se rassembler dans divers bureaux de vote dès l'aube, exerçant avec enthousiasme leur liberté de choisir leurs dirigeants pour le mandat à venir.

Les informations en provenance de la circonscription de Gog, dans la région de Gambella, reflètent également cette atmosphère, les communautés locales faisant preuve d'un profond attachement au devoir civique.

Cette élection marque une étape décisive dans le cheminement continu de l'Éthiopie vers la maturité institutionnelle et une démocratie consolidée. Afin de garantir le bon déroulement du processus, la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) a mis en place une logistique complète à l'échelle nationale, veillant à ce que le scrutin reste transparent, crédible et inclusif.

Au total, plus de 54 millions d'électeurs se sont inscrits pour participer à ce cycle électoral. Le paysage politique concurrentiel compte 42 partis politiques, avec 10 438 candidats désignés par les partis et 80 candidats indépendants en lice pour les sièges.

Les représentants élus aujourd'hui par l'électorat exerceront un mandat de cinq ans à la Chambre des représentants du peuple et au sein des conseils régionaux respectifs, établissant le cadre législatif et l'orientation de la gouvernance pour l'avenir de la nation.

Les observateurs locaux et internationaux présents dans divers bureaux de vote indiquent que le scrutin se déroule sans heurts, dans une atmosphère de paix et de respect mutuel.