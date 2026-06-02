Centrafrique: Malgré des avancées politiques, la violence persiste dans plusieurs régions, alerte un expert de l'ONU

Un expert* indépendant des Nations Unies a exprimé, lundi, sa vive inquiétude face à la poursuite de la violence, de l'insécurité et des violations des droits humains dans plusieurs régions de la République centrafricaine.

A l'issue de sa première visite officielle à Bangui, l'Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en RCA s'est inquiété de « la persistance de la violence » dans plusieurs régions de la RCA, notamment dans les zones frontalières touchées par des groupes armés, les tensions liées à la transhumance ou aux communautés pastorales nomades, ainsi que les conséquences du conflit au Soudan.

Aristide Nononsi a salué « le déroulement globalement pacifique » du processus électoral de 2025-2026, qu'il considère comme « une étape importante vers la stabilité du pays », Aristide Nononsi indique avoir reçu des informations « alarmantes » faisant état de violences contre des civils, d'extorsions, de déplacements forcés, de violences sexuelles liées au conflit, ainsi que de violations des droits humains commises à la fois par des groupes armés et lors de certaines opérations de sécurité.

Protection des défenseurs des droits humains et journalistes

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Par ailleurs, l'Expert indépendant a souligné que la lutte contre l'impunité doit s'appliquer à tous les auteurs de violations des droits humains sans exception. Il a salué le rôle essentiel de la Cour pénale spéciale et a appelé à renforcer l'indépendance et le soutien des institutions nationales des droits de l'homme, notamment la Commission nationale des droits de l'homme et la Commission vérité, justice, réparations et réconciliation (CVJRR).

M. Nononsi a également insisté sur la nécessité de protéger l'espace civique, les défenseurs des droits humains, les journalistes et les organisations de la société civile. « Compte tenu de la situation humanitaire alarmante en RCA, l'expert indépendant onusien exhorte les autorités nationales et les partenaires internationaux à poursuivre les efforts visant à protéger les civils et à renforcer l'État de droit, la justice et la réconciliation », a-t-il ajouté.

L'expert présentera ses conclusions détaillées et ses recommandations dans son prochain rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

* Les experts indépendants, rapporteurs spéciaux et groupes de travail font partie de ce que l'on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Ils travaillent sur une base volontaire, ne font pas partie du personnel des Nations Unies et ne reçoivent pas de salaire pour leur travail. Les experts sont indépendants de tout gouvernement ou organisation et travaillent à titre individuel.