Sénégal: Ligue 2 - La montée au sein de l'élite, enjeu de la dernière journée

Dakar — La 30e et dernière journée du championnat de Ligue 2 s'annonce palpitante avec une bataille entre trois équipes, Essamaye FC, Diambars et l'AS Douanes, pour la montée au sein de l'élite.

Essamaye FC, qui caracole en tête, reçoit Amitié FC (12e) pour valider sa montée pour la première fois en Ligue 1, après avoir échoué à atteindre cet objectif l'année dernière.

Les Ziguinchorois ont l'occasion de permettre à la capitale sud du Sénégal de compter un deuxième club en Ligue 1.

Face à Amitié FC, déjà assuré de se maintenir, ils sont condamnés à faire un bon résultat au Stade Aline Sitoë Diatta, leur fief.

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Diambars, le dauphin, sera à Dakar pour affronter Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) et tenter d'acter son retour en Ligue 1.

Defaits en finale de la Coupe du Sénégal, les Académiciens de Saly doivent battre NGB pour faire leur come-back au sein de l'élite.

En cas de faux pas, l'AS Douanes, troisième au classement, pourrait en profiter face à l'AS Saloum qu'il reçoit.

Les gabelous sont présents en Ligue 2 depuis plusieurs années.

La 30e journée sera aussi l'occasion d'une bataille pour le maintien entre le Port et Ndiambour, deux équipes comptant le même nombre de points (30) avec cependant un petit avantage au goal-average pour Ndiambour.

L'équipe de Thiès FC est déjà reléguée en National 1 et n'a plus rien à espérer.

--Voici le programme de la 30e journée de Ligue 2:

- NGB- Diambars

- Essamaye FC - Amitié FC

- Oslo FA - DUC

- AS Douanes - ASC Saloum

- Port- Ndiambour

- Jamono de Fatick - Guelwaars

- AS Bambey - Thiès FC

- Teranga SC- AS Kaffrine