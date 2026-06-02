Sénégal: 4e FIDATH - De jeunes comédiennes invitées à s'affirmer dans les métiers du théâtre et du cinéma

Dakar — Une vingtaine de jeunes comédiennes du département de Mbour ont été invitées, lundi à Dakar, à s'affirmer davantage dans les métiers du théâtre et du cinéma, à travers une sensibilisation sur les exigences, les responsabilités et les opportunités liées à ces disciplines artistiques.

Ces jeunes artistes ont pris part à un master class de partage d'expériences organisé dans le cadre de la quatrième édition du Festival international Dakar Théâtre et Humour (FIDATH), qui se tient du 1er au 5 juin. L'ouverture officielle de cette manifestation culturelle dont la région de Thiès est l'invitée d'honneur est prévue mardi au Centre culturel régional Blaise Senghor.

Initiée autour du thème "Femmes et gouvernance de carrière dans le théâtre et le cinéma", cette session de formation est portée par l'Association des femmes comédiennes du Sénégal, dont fait partie la comédienne Rama Thiam.

S'adressant aux participantes, la comédienne Bella Diallo, membre de cette association, a insisté sur les valeurs de respect, de discipline et de persévérance qui doivent guider toute carrière artistique.

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"Nous voulons vous rappeler que ce métier favorise les rencontres, mais qu'il exige également le respect et la rigueur. En tant que créatrices, vous devez lever la tête, croire en votre potentiel et démontrer votre talent ainsi que votre mérite", a-t-elle déclaré.

Bella Diallo a exhorté les jeunes comédiennes à prendre pleinement conscience de leur valeur artistique et à occuper la place qui leur revient dans le secteur culturel.

"Ici, on ne vient pas mendier une place. On vient comprendre comment la conquérir avec stratégie, confiance et dignité", a-t-elle soutenu, estimant que leur talent "vaut mieux qu'un silence radio".

Selon elle, cette rencontre va au-delà d'une simple séance de formation. "Il ne s'agit pas seulement d'un master class. C'est un rendez-vous avec vous-mêmes, un moment où vous devez prendre des décisions pour votre avenir professionnel, sans attendre la permission de qui que ce soit", a-t-elle martelé.

Prenant également part aux échanges, la comédienne sénégalaise Diariétou Keïta, établie en France et ancienne membre de la troupe "Les 7 Kouss", a invité les participantes à privilégier l'esprit de solidarité et de collaboration dans l'exercice de leur métier.

"La gouvernance et le pouvoir des femmes dans les métiers du théâtre vont de pair avec les devoirs, la responsabilité et la liberté", a-t-elle souligné, appelant les jeunes artistes à développer une démarche collective pour mieux faire face aux défis du secteur.