Sénégal: Abdoul Ahad Ndiaye, un polytechnicien aux commandes des Transports terrestres et aériens

Nommé ministre des Transports terrestres et aériens dans le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, Abdoul Ahad Ndiaye se distingue par un profil spécialisé dans l'expertise technique, l'entrepreneuriat et l'engagement politique.

Né en 1985 à Dielerlou Syll, dans la commune de Nguidilé, département de Louga (nord), ce quadragénaire est ingénieur informaticien de formation. Diplômé de l'École polytechnique de Marseille, il s'est spécialisé dans les systèmes d'information industriels, un domaine dans lequel il a servi pendant plus d'une décennie en tant que consultant international.

Au cours de sa carrière professionnelle, il a développé une expertise dans le cadrage de projets, le pilotage et le suivi de programmes industriels et informatiques, l'amélioration de la production et de la maintenance industrielle, ainsi que l'innovation dans la gestion des unités de production.

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Avant son entrée au gouvernement, Abdoul Ahad Ndiaye était député à l'Assemblée nationale, élu sur la liste départementale de Pastef (majorité) à Louga. Militant de cette formation politique, il y a occupé plusieurs responsabilités, notamment celles de responsable de la cellule de Grenoble, en France, responsable de cellule à Louga, secrétaire général de la section Auvergne-Rhône-Alpes, responsable du secrétariat à l'information et à la digitalisation de la représentation en France.

Son parcours politique est également marqué par son implication dans la conception et la mise en oeuvre d'outils numériques du parti. Il a notamment dirigé les projets liés aux plateformes Jotna.org et Pastef.org, destinées respectivement à la promotion du programme politique du parti, l'information et l'adhésion des militants.

Originaire de Louga, Abdoul Ahad Ndiaye a toujours affiché son ambition de contribuer au développement de sa région. Dans ses prises de position, il met régulièrement en avant les valeurs d'intégrité, d'éthique et de patriotisme, tout en appelant à une mobilisation des jeunes, de la diaspora et des acteurs locaux autour des enjeux de développement.

À la tête du ministère des Transports terrestres et aériens, en remplacement de Yankhoba Diémé nommé ministre des Forces armées, Abdoul Ahad Ndiaye hérite d'un département stratégique chargé notamment de la modernisation des infrastructures de transport, de l'amélioration de la mobilité des populations et de la poursuite de la transformation numérique des services du secteur.