Sénégal: Samba Diouf, un expert du numérique aux commandes des Télécommunications

Dakar — Le nouveau gouvernement sénégalais, conduit par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, se distingue par une réorganisation du secteur numérique, avec la nomination de Samba Diouf comme ministre des Télécommunications et du Numérique, un département ministériel désormais amputé de la Communication.

Avant son entrée au gouvernement, Samba Diouf occupait les fonctions de ministre-conseiller chargé du Numérique auprès du président de la République.

Il succède ainsi à Alioune Sall, qui avait piloté plusieurs réformes du secteur, dont la mise en oeuvre du New Deal technologique, la stratégie numérique de l'Etat sénégalais.

Professionnel du numérique et des télécommunications, le nouveau ministre dispose d'une expérience acquise dans plusieurs groupes technologiques internationaux, où il a travaillé sur des projets liés à la transformation digitale, aux télécommunications, aux services financiers numériques et à la modernisation des systèmes d'information.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son parcours académique combine une formation scientifique et managériale, avec des diplômes en physique, en ingénierie des systèmes de communication et d'information, ainsi qu'en stratégie d'entreprise et en finance.

Profil à la croisée de la technologie et de la stratégie, Samba Diouf dispose d'un parcours particulièrement riche. Il est titulaire d'un Master en Physique, d'un Master en Ingénierie des systèmes de communication et d'information, d'un Executive MBA en stratégie d'entreprise ainsi que d'un MBA en finance.

Il a notamment exercé des responsabilités au sein de groupes technologiques de premier plan tels que Huawei, IBM, Oracle, Atos et Ericsson, conduisant de nombreux programmes de transformation numérique à grande échelle.

À la tête d'un ministère entièrement dédié aux télécommunications et au numérique, Samba Diouf aura pour mission d'accompagner les politiques publiques liées à la connectivité, à la digitalisation des services, à la cybersécurité et au développement de l'économie numérique.

Le gouvernement de 30 ministres dont il fait partie compte 18 nouveaux entrants dont quatre femmes.