Sénégal: Boubacar Camara, un haut fonctionnaire au parcours académique étoffé à la tête de l'Enseignement supérieur

Dakar — Boubacar Camara, le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans le nouveau gouvernement dirigé par Ahmadou Al Aminou Mohamed LO, en remplacement du professeur Daouda Ngom, est crédité d'un parcours marqué par une solide formation universitaire, une longue expérience dans l'administration publique et une expertise reconnue dans les domaines du droit, des douanes et du commerce international.

Né le 26 juin 1958 à Dakar, il a grandi entre la Sicap et Grand-Yoff. Après des études secondaires au lycée Blaise Diagne, couronnées par un baccalauréat obtenu avec mention, il poursuit sa formation à l'École nationale de formation maritime avant d'intégrer l'École nationale des douanes.

Parallèlement à sa carrière administrative, il construit un parcours universitaire remarquable à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il obtient une maîtrise puis un DEA en droit public. Breveté de l'École nationale d'administration du Sénégal, il est également expert maritime cargaison agréé.

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En mai 2005, il soutient à l'Université Pierre-Mendès-France de Grenoble une thèse de doctorat consacrée au contentieux douanier au Sénégal. Son travail de recherche sera publié la même année. Trois ans plus tard, il obtient le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'École de formation professionnelle des barreaux de la Cour d'appel de Paris.

Au sein de l'administration sénégalaise, Boubacar Camara gravit progressivement les échelons. Major à plusieurs concours de la fonction publique, notamment à l'École des douanes, à l'École nationale d'administration et de magistrature ainsi qu'au concours de l'Inspection générale d'État, il exerce diverses responsabilités dans les services douaniers.

Il participe notamment à la modernisation de l'administration douanière à travers sa contribution au système ORBUS 2000, destiné à la collecte électronique des documents du commerce extérieur, en complément de la plateforme GAINDE 2000.

En mai 2000, il est nommé directeur général des Douanes, fonction qu'il occupe jusqu'en 2004. Après plusieurs années d'expérience dans la haute administration, il s'oriente vers la consultation internationale, mettant son expertise au service de plusieurs pays africains et de grands groupes intervenant dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, du partenariat public-privé et du commerce international.

Inscrit au barreau de Paris, il partage depuis lors son activité entre le conseil, la formation et les missions d'expertise.

Son parcours gouvernemental débute en 2009 lorsqu'il est nommé secrétaire général du ministère chargé de la Coopération internationale, des Transports aériens, des Infrastructures et de l'Énergie. Il présidera également le conseil d'administration de Sénégal Airlines à partir de 2011.

En avril 2025, il est nommé ministre, secrétaire général du Gouvernement, et depuis lundi 1er juin 2026 ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Décoré officier de l'Ordre national du Lion et titulaire de la Médaille d'honneur des Douanes, Boubacar Camara prend les rênes d'un département stratégique pour la formation du capital humain, le développement de la recherche scientifique et l'innovation, avec l'expérience d'un haut fonctionnaire rompu aux exigences de l'administration publique et aux enjeux de gouvernance.