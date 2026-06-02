Afrique: UPF Internationale - Le nouveau président place son mandat sous le signe du renouveau et de la protection des journalistes

Dakar — Le journaliste togolais Loïc Lawson, qui vient d'être porté à la tête de l'Union internationale de la Presse francophone (UPF), dit placer son mandat sous le signe du "renouveau et de la protection des journalistes partout dans le monde".

M. Lawson a été élu président de l'UPF, en remplacement de la Marocaine Meryem Oudghiri, qui assurait l'intérim du journaliste sénégalais Madiambal Diagne. Ce dernier n'est pas allé au bout de son quatrième mandat et a démissionné en 2022.

Le nouveau président de l'UPF a recueilli un total de 28 voix sur 36 votants, contre 8 pour le journaliste guinéen Ibrahima Koné, à l'issue d'un scrutin organisé en ligne et auquel ont participé les présidents de sections nationales de l'UPF ou vice-présidents du comité international.

Dans un échange avec l'APS, à l'issue de son élection au terme d'une assemblée générale tenue en visio-conférence, il a notamment promis de placer son mandat (2026-2029) "sous le signe du renouveau avec l'ensemble des sections, mais surtout d'être là pour la protection des journalistes".

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Il promet d'engager ce chantier avec l'ensemble des membres de l'UPF, "dans un esprit de dialogue, de solidarité et d'inclusion" pour l'intérêt des journalistes et de l'organisation présente dans une cinquantaine de pays du monde francophone.

Loïc Lawson, président de la section togolaise de l'UPF depuis 2019, aura pour tâche principale de rassembler l'organisation vieille de 75 ans pour lui donner "un nouveau souffle".

Les Assises de l'UPF, tenues tous les deux ans, n'ont pas pu avoir lieu en novembre 2025 au Gabon.

Les dernières assises se sont tenues à Dakar en janvier 2023.

L'assemblée générale a également acté l'élection de la Congolaise Marianne Mulang, seule candidate au poste de secrétaire générale de l'UPF, en remplacement de l'Arménienne Zara Nazarian.

Le journaliste sénégalais Abdoulaye Thiam, ancien du quotidien national Le Soleil, a été reconduit comme vice-président en charge de l'Afrique Subsaharienne.