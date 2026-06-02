Sénégal: Mbour - Présentation d'un nouveau tambour conçu pour les femmes

2 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Le leader de la compagnie artistique "Ngueweul Rythme", Cheikh Ma Djimbiri Ndiaye, a annoncé avoir conçu un nouvel instrument de percussion "spécialement" destiné aux femmes.

Cet instrument est le fruit de plusieurs années de réflexion, inspiré par la "montée en puissance des femmes dans l'univers des percussions africaines", a précisé le concepteur de ce nouveau tambour, ce week-end, à l'ouverture d'un rendez-vous culturel consacré aux percussions et à la promotion du patrimoine africain.

"Nous avons vu beaucoup de jeunes filles s'intéresser aux tambours. Comme elles chantent et dansent déjà depuis plusieurs années, nous avons voulu leur offrir un instrument qui leur soit spécialement destiné", a-t-il expliqué.

Pour son créateur, ce tambour symbolise avant tout l'unité africaine. "C'est un tambour particulièrement africain qui va réunir tous les tambours", a-t-il dit, exprimant sa volonté de "montrer que l'Afrique est une et indivisible, capable de jouer dans le même rythme et de danser sur ses propres pas".

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Conçu avec l'appui du sculpteur Amadou Sow, l'instrument rassemble plusieurs influences issues des grandes traditions rythmiques du continent. Sa taille s'inspire du bougarabou de la Casamance, sa forme rappelle le djembé originaire de l'empire mandingue, sa confection emprunte au sabar venant des Wolofs, tandis que son décor évoque le saourouba des forêts sacrées de la Casamance et son diamètre le doudoum.

Le nom de cet instrument, qui sera officiellement révélé lors d'une cérémonie de baptême, tire aussi ses racines du patrimoine culturel traditionnel.

Originaire de Dior, dans le département de Kébémer, et aujourd'hui installé à Dakar après avoir séjourné en Casamance, le groupe "Ngueweul Rythme" s'est donné pour mission de préserver et valoriser l'héritage des griots, à travers la musique et les rythmes traditionnels africains.

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