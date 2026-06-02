Sénégal: Décès du Doyen Moustapha Kassé

Le Doyen honoraire de la Faculté de Gestion et des Sciences économiques (Faseg), le Pr Moustapha Kassé, est décédé lundi à Dakar à l'âge de 85 ans. La levée du corps est prévue ce mardi à partir de 11 heures à la morgue de l'hôpital de Fann suivi de son inhumation à Touba.

L'économie africaine et particulièrement sénégalaise a perdu un de ses grands penseurs avec le rappel à Dieu du professeur Moustapha Kassé. « C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le rappel à Dieu, ce soir, du professeur Moustapha Kassé, éminent économiste et figure intellectuelle majeure de notre pays. (...) La levée du corps est prévue demain Mardi à 11h à la morgue de l'hôpital Fann de Dakar suivi de son inhumation à Touba », a annoncé le secrétaire général de l'association sénégalaise des économistes, Chérif Salif Sy.

Professeur agrégé d'économie, Moustapha Kassé était le doyen honoraire de la faculté de Gestion et des Sciences économiques (Faseg) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Né en 1941 à Tambacounda il est l'un des plus grands économistes d'Afrique. Il a enseigné l'Economie du développement, la Croissance et la Méthodologie, à l'Ucad ainsi que dans plusieurs Universités africaines, européennes.

Il a présidé pendant trois sessions les jurys du Concours d'Agrégation de Droit, Sciences économiques et Gestion, administré de 1983 à 2000, le Comité technique spécialisé du Conseil africain et malgache pour l'Enseignement supérieur (Cames). Ainsi, il a reçu les Palmes académiques du Cames.

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Président du Forum mondial des chercheurs (Genève, 1998), membre fondateur et président du Congrès des Économistes africains (Union africaine), premier président de la Conférence des Institutions d'enseignement et de recherche en Afrique (CIERRA), l'économiste sénégalais fut initiateur du Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire en Économie (PTCI) et de l'IFACE.

Il était également membre de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques de Rabat et de l'Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal, il est Officier des Palmes académiques, Officier de l'Ordre national du Lion et Président de l'École de Dakar « Think tank » de l'Association Sénégalaise des économistes.

Ancien Conseiller Spécial à la présidence de la République Abdoulaye Wade, chargé des questions économiques, il a dirigé le Laboratoire d'Analyse, de Recherche d'Étude du Développement. D'ailleurs, il fait partie des concepteurs du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad).

L'écrit étant le meilleur moyen de transmettre et de conserver la pensée, le Pr Moustapha Kassé l'ayant compris a aussi consacré son existence à l'écriture. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et publications dont les derniers en date sont : « L'Afrique endettée (1994) », « Repenser Bretton Woods : les réponses africaines (2000) », « Le NEPAD et les enjeux du développement (2002) », « Le nouveau régionalisme africain : de l'UEMOA au NEPAD (2003) ».

Mais aussi, on peut citer « Zoom sur L'économie du Sénégal », « Mondialisation, croissance, développement et émergence », « Le secteur privé sénégalais : Jambe faible de l'Emergence, entre entreprenants et entrepreneurs ».