Sénégal: Aliou Gory Diouf, un expert du climat à la tête du ministère de l'Environnement

Expert reconnu des politiques climatiques et du financement vert, le Dr Aliou Gory Diouf prend les rênes du ministère de l'Environnement avec un bagage rare mêlant recherche scientifique, expérience de terrain et maîtrise des mécanismes internationaux de lutte contre les changements climatiques. Une trajectoire qui semble en parfaite adéquation avec les défis environnementaux auxquels le Sénégal est confronté.

La nomination du Dr Aliou Gory Diouf au poste de ministre de l'Environnement apparaît comme la continuité logique d'un parcours entièrement consacré aux questions climatiques, à la gestion durable des ressources naturelles et à la résilience des territoires africains. Géographe de formation, chercheur et consultant international reconnu, il a bâti sa carrière autour des problématiques qui constituent aujourd'hui le coeur des missions de son département ministériel.

Depuis plus de deux décennies, Aliou Gory Diouf travaille sur les effets des changements climatiques, l'adaptation des communautés vulnérables et la préservation des écosystèmes. Son expertise couvre des domaines stratégiques pour le Sénégal tels que la lutte contre la dégradation des terres, la protection de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles et le développement de mécanismes de financement climatique. Autant de compétences qui répondent directement aux défis environnementaux auxquels le pays est confronté.

Le climat, plus qu'une vocation

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Son expérience auprès des principaux fonds internationaux dédiés au climat constitue également un atout majeur. En tant qu'expert du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), du Fonds d'adaptation (FA) et du Fonds vert pour le climat (FVC), il a participé à la conception de projets mobilisant des ressources financières importantes pour des programmes d'adaptation et de résilience en Afrique. Cette maîtrise des mécanismes de financement pourrait permettre au Sénégal de renforcer son accès aux ressources internationales destinées à soutenir la transition écologique et la lutte contre les effets du changement climatique.

Son passage à ENDA Énergie-Environnement-Développement, l'une des organisations africaines les plus influentes dans le domaine environnemental, lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des réalités locales. Il y a conduit des recherches sur la vulnérabilité climatique des populations rurales, développé des projets de gestion des paysages et participé à des actions de plaidoyer visant à intégrer les préoccupations environnementales dans les politiques publiques. Cette expérience de terrain pourrait s'avérer précieuse pour rapprocher les politiques environnementales des préoccupations des collectivités et des communautés.

La dimension scientifique de son parcours renforce également sa légitimité. Titulaire d'un doctorat en géographie de l'Université Laval, au Canada, et ancien chercheur au Laboratoire de Physique de l'Atmosphère et de l'Océan (LPAO) de l'UCAD, il a consacré plusieurs travaux à l'étude des écosystèmes, des systèmes agro-sylvo-pastoraux et des mécanismes de vulnérabilité environnementale. Son profil conjugue ainsi expertise académique, expérience opérationnelle et connaissance des politiques climatiques internationales.