Sénégal: Nouveau gouvernement - Un « Cissé » peut en cacher un autre

Le grand remaniement gouvernemental annoncé ce lundi a réservé une surprise de taille au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Si le nom « Cissé » demeure à la tête de ce département stratégique, l'homme change. Exit Mouhamadou Bamba Cissé, place à Mouhamadou Makhtar Cissé. Un remplacement qui a de quoi prêter à confusion tant les deux hommes partagent le même patronyme.

Mais derrière cette apparente continuité se cache un changement de profil. Mouhamadou Makhtar Cissé est loin d'être un novice dans les sphères de l'État. Inspecteur général d'État, ancien directeur général des Douanes, ancien patron de la Senelec, ancien ministre du Pétrole et de l'Énergie, il possède une longue expérience de la haute administration sénégalaise. Il avait également occupé brièvement le poste de ministre de l'Intérieur en mars 2024 dans le gouvernement de transition dirigé par Sidiki Kaba.

Son retour à la Place Washington intervient dans un contexte où les questions de sécurité, de gouvernance territoriale et d'organisation des échéances électorales demeurent au coeur des préoccupations nationales. Son profil de technocrate rompu aux rouages de l'administration pourrait peser dans la conduite de ce ministère considéré comme l'un des plus sensibles de l'appareil d'État.