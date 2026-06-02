Afrique: L'Angola invité à participer à la 24e édition de la conférence minière Africa Down Under en Australie

2 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CS/BS

Luanda — L'Angola a été invité à prendre part à la 24e édition de la conférence sur les mines et l'énergie Africa Down Under, qui se tiendra du 2 au 4 septembre prochain au Centre de conférences Pan Pacific de Perth, dans l'État de l'Australie-Occidentale.

L'invitation a été remise par le directeur exécutif du groupe Paydirt, Bill Repard, lors d'une visite à l'ambassade d'Angola à Canberra, où il a personnellement transmis au chef de la mission diplomatique angolaise en Australie, António Luvualu de Carvalho, une invitation officielle adressée au gouvernement angolais.

L'information a été communiquée dans un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola auprès du Commonwealth d'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des pays du Pacifique, transmis mardi à l'ANGOP.

Accompagné du représentant du groupe Paydirt à Canberra, l'ambassadeur Jeff Hart, Bill Repard a souligné l'intérêt croissant des entreprises australiennes pour le marché angolais, en particulier dans le secteur minier. Il a notamment cité la présence en Angola de plusieurs sociétés australiennes opérant déjà dans le pays.

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Selon l'organisateur d'Africa Down Under, considéré comme le plus important rendez-vous consacré aux secteurs minier et énergétique africains organisé hors du continent, la participation de l'Angola revêt une importance particulière. Les messages présentés récemment par les autorités angolaises lors de forums internationaux ont suscité un regain d'intérêt pour le pays, notamment auprès des investisseurs de l'Australie-Occidentale, souvent qualifiée de «capitale minière de l'Australie».

Pour sa part, l'ambassadeur António Luvualu de Carvalho a remercié la délégation australienne pour sa visite ainsi que pour l'invitation adressée à l'Angola, assurant que celle-ci serait transmise aux autorités compétentes à Luanda.

Sur le plan conceptuel, Africa Down Under est présenté comme la principale plateforme de promotion des relations commerciales et institutionnelles entre l'Australie et le continent africain.

Le communiqué précise que la conférence a été créée afin de renforcer la sensibilisation aux opportunités de coopération entre l'Australie et l'Afrique dans les domaines des mines et de l'énergie.

Au fil des années, l'événement s'est imposé comme le plus important forum minier consacré à l'Afrique organisé en dehors du continent, comme en témoigne la participation régulière de hauts responsables gouvernementaux, de dirigeants d'entreprises et d'investisseurs internationaux.

Selon les organisateurs, depuis sa première édition en 2003, Africa Down Under sert de tribune à la présentation de nombreuses réussites d'entreprises et d'organisations australiennes opérant à travers le continent africain.

Lire l'article original sur ANGOP.

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