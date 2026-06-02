Angola: La TAAG inaugure une nouvelle liaison vers la Chine le 23 juin

Luanda — La TAAG (Angola Airlines) lance officiellement ses vols commerciaux vers Guangzhou, en Chine, le 23 juin prochain, avec des vols hebdomadaires au départ de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (Icolo e Bengo).

La cérémonie d'inauguration, tenue ce mardi à Luanda, a été présidée par le ministre des Transports, Ricardo Viegas de Abreu.

Cette nouvelle liaison internationale est considérée par la compagnie aérienne nationale comme une étape importante dans le développement de son réseau intercontinental, permettant de renforcer les liens entre les marchés angolais et chinois.

La liaison Luanda/Guangzhou, initialement assurée par un vol hebdomadaire d'une durée d'environ 13 heures, sera opérée par un Boeing 787 Dreamliner d'une capacité de 367 passagers : 343 en classe économique et 24 en classe affaires.

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La TAAG souligne que l'ouverture de cette nouvelle liaison représente une étape stratégique majeure dans son plan d'expansion internationale et renforce sa position de facilitateur de la connectivité entre l'Afrique et l'Asie, favorisant la mobilité des personnes, des entreprises et des marchandises entre les deux pays.

La Chine entretient des relations bilatérales étroites avec l'Angola, avec une importante communauté résidente, une coopération commerciale active et des échanges économiques consolidés dans de multiples secteurs stratégiques.

Outre le transport de passagers, la liaison Luanda-Guangzhou facilitera le commerce, le tourisme, les voyages diplomatiques et le transport de marchandises, secteurs considérés comme stratégiques pour la dynamique économique entre l'Angola et la Chine.

Cette liaison Luanda-Guangzhou et vice-versa s'inscrit dans la vision de l'entreprise de consolider un réseau intercontinental plus compétitif, en tirant parti du potentiel du nouvel aéroport international Dr. António Agostinho Neto en tant que plateforme de connectivité régionale et internationale, capable de positionner l'Angola comme un hub stratégique sur le continent africain.

La TAAG réaffirme son engagement en faveur du développement de l'aviation civile angolaise, du rapprochement entre les régions stratégiques et de la promotion de l'Angola comme porte d'entrée privilégiée vers l'Afrique.

Des conseillers du chef de l'Exécutif, des représentants diplomatiques chinois, des chefs d'entreprise, des chambres de commerce et des acteurs du secteur de l'aviation civile ont assisté à la cérémonie.