Angola: Le MINJUD promeut le Conseil supérieur des sports

Luanda — Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) tiendra vendredi (5), à Luanda, une réunion du Conseil supérieur des sports, afin de recueillir des idées et d'harmoniser les politiques avec les attentes des acteurs et des intellectuels du sport national.

Cette information a été communiquée à la presse lundi par le secrétaire d'État aux Sports, Paulo Madeira, en marge de la cérémonie de remise de matériel sportif par l'ambassade de Chine à la Fédération angolaise de tennis de table.

Selon Paulo Madeira, cette rencontre permettra également au ministre, Rui Falcão, et à ses collaborateurs d'entendre les points de vue de personnalités influentes du monde sportif, possédant une expertise technique et organisationnelle reconnue, à travers tout le pays.

Le Conseil supérieur des sports recueillera également des contributions pour certains décrets en cours d'élaboration, nécessitant des avis pour leur finalisation, notamment concernant le contrat-cadre, la réglementation et les infrastructures d'utilisation et de gestion.

Cet événement, qui devrait réunir environ 200 participants, dont des dirigeants et des analystes sportifs, s'inscrit dans le cadre des responsabilités du ministère et du respect de ses obligations réglementaires et légales.