Angola: L'Hôpital des brûlés sera ouvert en juillet

Luanda — L'Hôpital Général des Brûlés « Présidente Julius Nyerere », actuellement en construction dans la ville-dortoir de Kilamba, à Luanda, ouvrira ses portes dans la seconde moitié de juillet, a annoncé mardi la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Cette information a été communiquée à la presse à l'issue d'une visite d'inspection effectuée par le Président de la République, João Lourenço, à l'hôpital, considéré comme l'une des infrastructures spécialisées les plus modernes du pays.

Selon la ministre, cet hôpital, qui accueillera environ 1 200 professionnels de santé dès son ouverture, représente un investissement stratégique de l'Exécutif visant à renforcer les capacités nationales de prise en charge des cas les plus complexes, notamment en matière de traitement des brûlures graves.

L'unité disposera de 252 lits d'hospitalisation, de blocs opératoires, d'unités de soins intensifs, de laboratoires, d'espaces de recherche scientifique et de trois caissons hyperbares, une première en Angola.

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Silvia Lutucuta a expliqué que ces caissons permettront de traiter les brûlures graves, certains traumatismes et d'autres situations cliniques nécessitant une oxygénothérapie hyperbare.

« Au cours de la seconde quinzaine de juillet, nous inaugurerons cet hôpital, fruit d'un effort considérable de l'entrepreneur, d'un suivi rigoureux du ministère de la Santé et d'une supervision attentive. Les travaux progressent bien », a-t-elle déclaré.

La gouvernante a précisé que l'établissement disposera également d'un important volet académique et scientifique, fonctionnant comme une unité de formation spécialisée pour le personnel national.

À cet égard, elle a rappelé que le pays met en oeuvre un programme de formation et de spécialisation pour les professionnels de santé, visant à former environ 38 000 techniciens d'ici 2028.

Elle a ajouté que plusieurs professionnels angolais suivent actuellement des programmes de spécialisation au Brésil et au Portugal, pays qui devraient soutenir le fonctionnement de l'hôpital en détachant des équipes techniques pour des formations pratiques dans les domaines des brûlures et de la chirurgie reconstructive.

La ministre a indiqué que l'équipe initiale comprendra des médecins spécialistes, des internes, des infirmiers spécialisés, des infirmiers généralistes et des techniciens de diagnostic et de traitement.

Parmi les services spécialisés prévus figurent une consultation spécialisée pour le traitement des plaies complexes, le renforcement du service de dermatologie et un espace moderne de chirurgie plastique et reconstructive axé sur la réhabilitation fonctionnelle et esthétique des grands brûlés et autres victimes de traumatismes graves.

Selon la responsable, la nouvelle unité permettra le recours à des technologies de pointe pour les greffes et la reconstruction tissulaire, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des patients.

Lors de sa visite, le Président João Lourenço a été informé de l'avancement des travaux et des conditions techniques mises en place pour permettre l'ouverture de l'unité, considérée comme une future référence nationale et régionale dans le traitement des brûlures.