Angola: Le SIC saisit du matériel destiné à la contrefaçon de dollars américains à Huambo

Huambo — Le Service d'investigation criminelle (SIC) a annoncé avoir saisi, au cours des quinze derniers jours dans la province du Huambo, 62.000 films de sécurité destinés à la contrefaçon de dollars américains.

Le matériel a été découvert en possession d'un groupe suspecté de se livrer à la fabrication illicite de devises étrangères, dans le cadre d'une série de micro-opérations menées contre la criminalité.

S'exprimant devant la presse, le porte-parole du SIC dans la province de Huambo, l'inspecteur principal Azevedo Bento, a déclaré que cette saisie constituait « un coup sévère » porté aux activités criminelles susceptibles de compromettre la stabilité financière et l'ordre économique.

Au cours de la même période, les services d'enquête ont également démantelé quatre présumées organisations criminelles regroupant au total seize individus. Ces derniers sont soupçonnés d'être impliqués dans des vols de motocyclettes sur la voie publique ainsi que dans des homicides aggravés commis à l'aide d'armes à feu dans les municipalités de Caála, Cachiungo et Huambo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les autorités, 136 micro-opérations ont été menées au total, permettant également la saisie de 670 grumes d'eucalyptus, 1 380 litres de carburant, deux véhicules, trois motocyclettes, huit armes à feu, 37 bouteilles de gaz butane, 134 plants et 48 kilogrammes de cannabis, ainsi que divers biens présumés issus d'activités criminelles, notamment des téléviseurs, des mini-générateurs et du matériel audio.

Les autorités poursuivent leurs investigations afin d'identifier d'éventuels réseaux criminels associés à ces activités et de renforcer la lutte contre les infractions économiques et la criminalité organisée dans la province.