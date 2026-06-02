Afrique: Une délégation angolaise au Forum économique Corée-Afrique 2026

Luanda — Une délégation angolaise multisectorielle, conduite par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, participe ce mardi à Séoul, en Corée du Sud, au Forum économique Corée-Afrique 2026.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, cet événement réunit des représentants gouvernementaux, des chefs d'entreprise, des institutions financières internationales, des experts et des partenaires au développement.

Il sert de plateforme de dialogue sur les opportunités d'investissement, de commerce, d'infrastructures et d'innovation entre la Corée du Sud et le continent africain.

Parmi les principaux sujets abordés figurent la coopération dans le secteur de l'énergie et des minéraux critiques, considérés comme essentiels pour les industries des batteries, des semi-conducteurs, de l'électronique de pointe et de la transition énergétique.

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Les discussions portent également sur le renforcement des partenariats pour un approvisionnement durable en ressources stratégiques, notamment le lithium, le cobalt, le nickel, le manganèse et les terres rares.

Le Forum se concentre également sur les opportunités d'investissement dans les infrastructures, les énergies renouvelables, la logistique, les télécommunications, l'industrie manufacturière et les villes intelligentes, afin d'encourager le développement de partenariats public-privé, de coentreprises et de mécanismes de financement du développement.

La transformation numérique et l'innovation technologique constituent un autre axe central des discussions, avec un accent particulier sur des domaines tels que l'intelligence artificielle, la fintech, la gouvernance numérique, la connectivité et le renforcement des capacités technologiques.

L'expérience sud-coréenne en matière de modernisation économique et d'innovation est présentée comme un modèle potentiel de coopération pour les économies africaines confrontées à une urbanisation et une numérisation accélérées.

Les questions liées à la sécurité alimentaire, à l'agriculture intelligente, à l'adaptation au changement climatique et à la finance verte figurent également à l'ordre du jour du Forum, qui reflétera l'engagement commun envers les Objectifs de développement durable et la construction d'économies plus résilientes.

Dans le cadre de la coopération institutionnelle, le mécanisme KOAFEC (Coopération économique Corée-Afrique) demeure l'un des principaux instruments pour promouvoir la collaboration économique, mobiliser des financements, fournir une assistance technique, partager les connaissances et soutenir les projets stratégiques sur le continent africain.

Le Forum met également en lumière l'approfondissement de la coopération stratégique entre la Corée et les pays africains, consolidant un programme commun axé sur la croissance économique durable, l'industrialisation, la transformation numérique et la sécurité des chaînes d'approvisionnement mondiales.