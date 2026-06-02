Angola: Le PR inspecte l'avancement des travaux de construction de l'hôpital des brûlés

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a effectué ce mardi une nouvelle visite d'inspection sur le chantier du futur hôpital général des brûlés, situé dans la ville-dortoir de Kilamba à Luanda, dont les travaux sont achevés à 72,66 %.

Il s'agit de la troisième visite du Chef de l'État sur ce projet, dans le cadre du suivi régulier de ce chantier lancé en mars 2022.

Au cours de cette visite, João Lourenço, accompagné de la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, et de ses conseillers, a reçu des informations actualisées sur l'état d'avancement des travaux, assurés par l'entreprise angolaise Omatapalo.

Spécialisée dans le traitement des brûlures graves et des cas cliniques complexes, cette unité hospitalière représente l'un des principaux investissements publics dans le secteur de la santé et vise à renforcer la prise en charge spécialisée des adultes et des enfants victimes de ce type de blessures.

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Classé comme hôpital de niveau 3, l'infrastructure disposera d'une capacité d'environ 249 lits d'hospitalisation, dont une soixantaine sera dédiée aux soins intensifs.

Le complexe occupe une superficie d'environ 48 000 mètres carrés, sur un terrain de 9,5 hectares, et comprend un bâtiment principal de plusieurs étages ainsi que des structures complémentaires pour le soutien clinique et administratif.

Parmi les services prévus figurent des centres chirurgicaux spécialisés, des laboratoires, des services d'imagerie, de la physiothérapie et de la réadaptation, des consultations externes, des unités d'hospitalisation pédiatriques et adultes, ainsi que des unités dédiées à la chirurgie reconstructive et réparatrice et aux soins de longue durée pour les grands brûlés.

L'une des principales caractéristiques de ce nouvel hôpital sera l'installation des premiers caissons hyperbares du pays, une technologie utilisée dans le traitement des grands brûlés, des plaies complexes et de certaines pathologies respiratoires, représentant une avancée majeure pour le Système national de santé.

Une fois opérationnel, l'Hôpital général des brûlés devrait réduire le recours aux évacuations sanitaires à l'étranger et renforcer la capacité nationale de réponse aux accidents domestiques, industriels et routiers.

L'unité devrait également devenir un centre de formation et de spécialisation pour les professionnels de santé dans le domaine du traitement des brûlures et des soins intensifs.

Cette nouvelle infrastructure est considérée comme l'un des projets hospitaliers spécialisés les plus importants actuellement en cours dans le pays, s'inscrivant dans le cadre des efforts déployés par l'Exécutif pour moderniser le réseau national de santé et élargir l'accès de la population à des services de santé différenciés.

Hommage à Julius Nyerere

L'Hôpital général des brûlés sera baptisé Hôpital Président Julius Nyerere, en hommage à l'éminent dirigeant tanzanien et figure majeure de la lutte anticoloniale en Afrique.

Considéré comme le « Père de la Nation » tanzanienne, Julius Nyerere fut le premier président du pays après l'indépendance, de 1964 à 1985.

Né le 13 avril 1922 à Butiama, alors partie intégrante du Tanganyika sous administration britannique, il s'est distingué comme l'un des dirigeants africains les plus influents du XXe siècle.

Formé à l'enseignement, il étudia à l'Université d'Édimbourg, devenant ainsi l'un des premiers Tanzaniens à avoir fait des études universitaires à l'étranger.