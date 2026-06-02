Angola: Signature d'un accord entre le ministère du Tourisme et la BAI pour soutenir le développement du secteur touristique

Luanda — Le ministère angolais du Tourisme et la Banque angolaise d'investissement (BAI) ont signé mardi à Luanda un protocole d'accord visant à financer et moderniser l'offre touristique nationale, dans le cadre des efforts de diversification de l'économie du pays.

L'accord a été paraphé par la directrice générale de l'Institut de promotion du tourisme (INFOTUR), Allícia Santos, et la directrice coordinatrice du Bureau d'appui au Conseil d'administration de la BAI, Celmira Santos, en présence du ministre du Tourisme, Márcio Lopes Daniel, et du président de la Commission exécutive de la banque, Luís Lélis.

Selon le ministre du Tourisme, ce partenariat marque une étape importante dans la structuration du secteur, avec pour ambition de transformer le potentiel touristique de l'Angola en investissements concrets, créateurs d'emplois, de revenus et de croissance économique.

« Le tourisme doit cesser d'être perçu comme une simple promesse pour devenir un secteur financé, formalisé et capable de contribuer efficacement à la diversification de l'économie nationale », a déclaré Márcio Lopes Daniel.

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Le ministre a souligné que le développement du tourisme bénéficie à l'ensemble de l'économie, en générant des opportunités pour les transporteurs, les restaurateurs, les guides touristiques, les artisans, les producteurs locaux et les communautés d'accueil.

De son côté, le président de la Commission exécutive de la BAI, Luís Lélis, a indiqué que cet accord formalise un mécanisme financier destiné à accélérer le développement du tourisme en Angola.

« Le potentiel du secteur est évident, mais il manque souvent les instruments financiers permettant de transformer les projets en investissements réels », a-t-il affirmé.

Dans le cadre de son Accord-cadre 2026-2029, la banque entend proposer des solutions de financement adaptées aux spécificités du secteur touristique et orienter une part significative de ses crédits à l'économie, estimés à 1 383 milliards de kwanzas, vers des activités à fort effet multiplicateur.

Les autorités angolaises considèrent le tourisme comme l'un des piliers de leur stratégie de diversification économique, visant à réduire la dépendance du pays aux recettes pétrolières.