Afrique: L'Angola met sa gastronomie à l'honneur lors d'une foire africaine au Caire

Luanda — L'Angola a participé lundi à une foire gastronomique au Caire, en Égypte, organisée à l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai, un événement promu par un groupe d'ambassadeurs africains accrédités auprès de ce pays d'Afrique du Nord.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Égypte, cette initiative a réuni des représentants diplomatiques africains et a mis en lumière la diversité culturelle et gastronomique du continent à travers la présentation de plats typiques, d'artisanat et d'autres expressions culturelles.

À cette occasion, l'Angola a présenté le « mufete », un plat traditionnel originaire de l'île de Luanda, qui a suscité l'intérêt et la curiosité des invités présents.

L'exposition angolaise comprenait également des pièces d'artisanat national, notamment la statuette du « Penseur », l'un des principaux symboles de l'identité culturelle angolaise, représenté sur les billets de banque en kwanza.

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L'espace dédié à l'Angola présentait également des oeuvres littéraires d'auteurs tels qu'Agostinho Neto et Uanhenga Xitu, ainsi que des enregistrements du groupe Kituxi, offrant aux visiteurs un aperçu de la richesse culturelle du pays.

L'événement a réuni des membres du corps diplomatique, des représentants d'organisations internationales et des membres des communautés africaines résidant au Caire, contribuant ainsi à renforcer les liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre les peuples africains.

Initialement prévu le 30 mai, l'événement a été reporté au 1er juin en raison des fêtes de l'Aïd al-Adha, l'une des plus importantes du calendrier islamique, marquant la fin du pèlerinage à La Mecque.

Les célébrations de la Journée de l'Afrique en Égypte ont également inclus une cérémonie officielle organisée le 23 mai par les ministères égyptiens des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur, qui a rassemblé de hauts responsables gouvernementaux, des diplomates et des invités internationaux.