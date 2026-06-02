Congo-Brazzaville: Judo club de la Maison russe - Trente-neuf jeunes récompensés pour leurs progrès

La cérémonie de remise de certificats et de passage de grades du Judo club de la Maison russe s'est déroulée le 29 mai, à Brazzaville, dans une ambiance conviviale. Au total, trente-neuf jeunes judokas ont été récompensés pour leur assiduité, leurs progrès techniques et leur fidélité aux valeurs du judo.

Les apprenants ont ainsi franchi une nouvelle étape dans leur parcours, passant notamment de la ceinture blanche à la ceinture blanche-jaune, de la ceinture jaune à la jaune-orange, de la jaune-orange à l'orange, ou encore de la verte-bleue à la bleue. Une progression qui témoigne du travail accompli tout au long de l'année.

Pour Me Caloger Aya, ceinture rouge et blanche 7e dan et président de la Ligue départementale de judo et disciplines associées de Brazzaville, cette cérémonie est allée bien au-delà d'une simple remise de ceintures. « Le judo n'est pas seulement un loisir. C'est une discipline hautement pédagogique », a-t-il expliqué. Selon lui, les enfants apprennent non seulement les techniques de projection, d'immobilisation ou de contrôle, mais développent également leur mémoire grâce à l'apprentissage du vocabulaire japonais et à la mémorisation des différentes techniques.

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Au sein du club, un système de progression inspiré du modèle français a été mis en place afin d'accompagner les plus jeunes de manière progressive. « Nous avons instauré des grades intermédiaires pour permettre aux enfants d'évoluer étape par étape. Cette année, nous avons même des judokas qui atteignent les niveaux de ceintures verte-bleue et bleue-marron », s'est réjoui le maître de judo.

Le club, ouvert depuis 2022, accueille des enfants venus de différents quartiers de Brazzaville. L'accent y est mis sur l'apprentissage, la discipline et l'épanouissement personnel plutôt que sur la compétition. « Nous privilégions la pédagogie, la douceur et l'amour envers les enfants, tout en restant exigeants sur les bases du judo », a souligné Me Aya.

Parmi les jeunes promus, l'émotion était palpable. Âgé de 9 ans, Emmanuel Serges Lionel Oboa Tabaka n'a pas caché sa joie après avoir obtenu la ceinture qu'il espérait. « J'ai travaillé dur pour l'avoir et je suis content », a-t-il confié avec fierté, avant de remercier ses parents pour leur soutien. Même satisfaction du côté d'Alicia Kouetoumpa, heureuse de recevoir sa nouvelle ceinture verte. Une récompense qui vient couronner plusieurs années de pratique et d'efforts.

La directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a salué la confiance accordée par les familles et le travail réalisé par les encadreurs. « Le sport ne développe pas seulement le physique, il forge aussi le caractère et la discipline », a-t-elle déclaré.

À travers cette cérémonie, le Judo club de la Maison russe poursuit sa vocation de former des jeunes équilibrés, respectueux et confiants, fidèles à l'esprit du judo. Il invite de même les jeunes intéressés à s'inscrire pour la prochaine saison.