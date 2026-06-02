Le gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, a présidé le lancement officiel régional du Brevet d'études du premier cycle (BEPC), du Brevet d'études professionnelles (BEP) et du Certificat d'aptitude professionnelle (CAP), session de 2026, au lycée municipal polyvalent de Dédougou, ce mardi 2 juin. Ces examens ont été lancés simultanément avec le Certificat d'études primaires (CEP).

L'administration des épreuves écrites des examens scolaires du Brevet d'études du premier cycle (BEPC), du Brevet d'études professionnelles (BEP), du Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et du Certificat d'études primaires (CEP), session de 2026, a débuté sur toute l'étendue du territoire burkinabè ce mardi 2 juin. A l'échelle des régions de Bankui et du Sourou (ex-Boucle du Mouhoun), le gouverneur, Babo Pierre Bassinga, a présidé l'activité en ouvrant la première enveloppe contenant l'épreuve de français au lycée municipal de Dédougou dans les jurys n°4 et 5 pour le compte des candidats au BEPC, BEP et CAP.

A ces trois examens de la présente session, les deux régions présentent 17 146 candidats dont 9 650 filles et 7 496 garçons. Le BEPC à lui seul totalise 16 131 candidats contre 1 015 au BEP et CAP. Ils sont repartis entre 72 jurys et composeront dans 170 centres. Les autorités locales sont allées encourager les candidats dans la quête de leurs parchemins. Le directeur régional en charge de l'enseignement secondaire, Raoul Sanon, a confié que la réouverture de 45 établissements d'enseignement au cours de l'année scolaire a permis d'accroitre de plus de 1 000 candidats les effectifs de cette session comparativement à ceux de la session précédente.

Il a salué l'option de rééquilibrage des coefficients qui, selon lui, donne à toutes les matières une importance capitale. Le directeur a appelé les candidats à la sérénité et à compter exclusivement sur leurs propres forces en bannissant toute tentative de fraude. Le gouverneur a saisi l'occasion pour rendre hommage aux FDS et VDP dont la combativité permet la tenue de ces examens de fin d'année dans des conditions optimales.

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Pendant que le gouverneur donnait le top de départ pour la composition du BEPC, BEP et CAP, le haut-commissaire de la province du Mouhoun, Bassouleymane Ouattara, procédait à l'ouverture de l'enveloppe de la première épreuve du CEP à l'école Moundasso Intégrité. Cet examen mobilise, pour les deux régions, 24 291 candidats dont 13 222 filles et 11 069 garçons pour la session en cours.