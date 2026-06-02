Le ministre de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a lancé, mardi 2 juin 2026, à l'Ecole primaire publique Ountani de Fada N'Gourma, les épreuves écrites du Certificat d'études primaires (CEP), ainsi que le concours d'entrée en 6e. Ce matin, ont débuté, également, les examens du Brevet d'études du premier cycle (BEPC), du Brevet d'études professionnelles (BEP) et du Certificat d'aptitude professionnelle (CAP).

Ils sont au total 341 732 candidats à prendre part cette année aux épreuves du Certificat d'études primaires (CEP) et du concours d'entrée en 6e à travers le Burkina Faso. A l'échelle régional du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, 11522 candidats, répartis dans 79 centres et 28 jurys, sont à la conquête du premier diplôme scolaire. Le top de départ des épreuves écrites de l'examen du CEP et du concours d'entrée en 6e a été donné, ce mardi 2 juin 2026, à l'Ecole primaire publique Ountani de Fada N'Gourma, par le ministre de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, qui avait, à ses côtés, ses homologues chargés de l'Enseignement supérieur, Pr Adjima Thiombiano, et des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, ainsi que de la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako.

Avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction, première composition de la journée, les membres du gouvernement et les autorités administratives régionales ont échangé avec les candidats. Tel un père s'adressant à ses enfants, le ministre Dingara leur a prodigué des conseils. Il leur a même donné quelques astuces pour surmonter le stress perceptible sur plusieurs visages. « Ne craignez rien et détendez-vous, tout va bien se passer », a-t-il lancé. En outre, le ministre Jacques Sosthène Dingara a indiqué que ces examens sont l'aboutissement des efforts consentis durant toute l'année scolaire par les acteurs du système éducatif. « C'est le couronnement d'une année au cours de laquelle les enfants ont reçu un enseignement de qualité, une année marquée par la réouverture de plusieurs établissements scolaires et l'engagement de l'ensemble des acteurs du système éducatif », a-t-il déclaré.

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Le nombre de candidats légèrement en hausse

Aussi, a-t-il rassuré, des dispositions ont été prises pour garantir le bon déroulement des examens sur toute l'étendue du territoire national. Selon lui, la forte délégation ministérielle mobilisée, à cet effet, témoigne de l'importance accordée à l'éducation par le gouvernement. « Nous sommes venus encourager les élèves, leur souhaiter bonne chance et leur réaffirmer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour leur garantir une éducation de qualité », a-t-il souligné. C'est l'occasion également pour l'hôte du jour et ses compagnons de saluer l'engagement de l'ensemble de la communauté éducative pour les efforts déployés.

« Malgré les difficultés, les enseignants, les encadreurs et tous les acteurs du secteur se sont donnés corps et âme. Grâce aux réformes engagées ces dernières années et à l'implication de chacun, notre système éducatif demeure debout et résilient », a-t-il affirmé. Le premier responsable de l'éducation de base a, par ailleurs, rendu un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) dont l'engagement a contribué à la tenue régulière des activités scolaires et à l'organisation des examens. Son collègue en charge de l'Enseignement supérieur, le Pr Adjima Thiombiano, a abondé dans le même sens. « Au nom du gouvernement, nous saluons les FDS pour les efforts qu'elles déploient. Nous saluons également les acteurs éducatifs pour leur courage, leur résilience et leur dévouement », a-t-il déclaré.

Au demeurant, le Pr Thiombiano a indiqué que le choix de Fada N'Gourma pour le lancement officiel des épreuves revêt une portée symbolique particulière. Selon lui, cette décision illustre l'attachement du gouvernement aux trois régions. Très émus, il a également confié que la cérémonie se tient dans un établissement scolaire qu'il a fréquenté durant son cursus primaire. « Comme par hasard, le lancement est effectué dans une école que j'ai fréquentée. Cela ravive de très beaux souvenirs », a-t-il confié.

Outre le CEP et le concours d'entrée en 6e, les épreuves du BEPC, du BEP et du CAP ont également débuté ce mardi 2 juin 2026. Dans les régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, 8 212 candidats sont inscrits au BEPC contre 7 723 en 2025. Les effectifs cumulés du BEP et du CAP s'élèvent à 890 candidats. Il faut noter également une légère hausse du nombre de candidats à l'examen du CEP qui est passé de 11320 en 2025 à 11522 en 2026 dans l'ancienne région de l'Est.