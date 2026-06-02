Tunisie: Tabagisme au pays - Un homme adulte sur deux fume, alerte le cardiologue Dhaker Lahidheb

La prévalence du tabagisme demeure particulièrement élevée dans les pays du Maghreb, et notamment en Tunisie où près d'un homme adulte sur deux consomme du tabac. C'est ce qu'a révélé le cardiologue et ancien professeur universitaire Dhaker Lahidheb lors du premier Forum maghrébin sur le tabagisme, organisé sous le thème « Le tabagisme au Maghreb : débats autour d'un défi commun ».

Le spécialiste des maladies cardiovasculaires a souligné que les statistiques de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) relatives à la région de la Méditerranée orientale, qui englobe les pays du Maghreb, restent préoccupantes. Alors que plusieurs régions du monde, notamment l'Europe du Nord et l'Asie de l'Est, enregistrent une baisse significative du nombre de fumeurs, les indicateurs demeurent quasiment stables dans l'espace maghrébin, qui compte environ 110 millions d'habitants.

En Tunisie, le phénomène touche particulièrement les hommes. Selon Dhaker Lahidheb, 49,5 % des hommes adultes consomment du tabac, soit près d'une personne sur deux. Concernant les femmes, le taux déclaré avoisine 2 %, mais le spécialiste estime que la réalité pourrait être supérieure en raison du poids des tabous sociaux qui entourent encore le tabagisme féminin.

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Le cardiologue a également attiré l'attention sur les dangers du tabagisme passif. Il a rappelé que, sur les sept millions de décès liés au tabac enregistrés chaque année dans le monde, environ 1,5 million concernent des personnes exposées à la fumée sans être elles-mêmes fumeuses. Cette exposition augmente notamment les risques de maladies cardiovasculaires, respiratoires et cancéreuses.

Évoquant les priorités définies par l'OMS pour l'année 2026, Zaker Lahidheb a mis en garde contre ce qu'il qualifie de « tabagisme dissimulé », une stratégie visant à attirer les adolescents et les jeunes vers la dépendance à la nicotine. Selon lui, les fabricants ciblent particulièrement les jeunes âgés de 13 à 15 ans à travers la promotion de cigarettes électroniques aux saveurs attrayantes et qui sont addictives.