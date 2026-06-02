Tunisie: Hausse inquiétante des cas de kyste hydatique chez les moutons

La prévalence du kyste hydatique chez les moutons destinés à l'Aïd AL Adha connaît une hausse préoccupante en Tunisie, a alerté mardi 2 juin 2026 le président de l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA), le Dr Mohamed Rabhi.

Intervenant sur la radio nationale tunisienne, le responsable a indiqué que les inspections menées par les équipes de l'Instance dans plusieurs points de vente de bétail ont révélé une augmentation notable des cas de contamination par le kyste hydatique chez les ovins.

Le Dr Rabhi a exprimé ses inquiétudes quant à une possible recrudescence de cette maladie au sein du cheptel national. Selon lui, la propagation du parasite est principalement liée à la présence de chiens errants, qui constituent un vecteur majeur de transmission. Il a ainsi plaidé pour la mise en oeuvre d'un programme national de lutte contre ce phénomène.

Dans un communiqué publié le 31 mai 2026, l'INSSPA a précisé que les contrôles vétérinaires réalisés durant la période de l'Aïd ont permis de détecter 202 cas pathologiques ou anomalies sanitaires chez les animaux sacrifiés et les carcasses examinées.

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Parmi ces cas, 97 concernaient des infestations parasitaires touchant le foie, les poumons ou les viscères. Les services vétérinaires ont également recensé 28 cas de kyste hydatique au niveau du foie ou des poumons, ainsi que 28 cas d'infections de l'appareil respiratoire, des poumons ou de la cage thoracique.

Le bilan fait aussi état de 24 cas de maladie de la glande, 7 cas de cysticercose, 5 cas d'ictère, ainsi qu'un cas d'hémorragie de la carcasse, un cas de coloration verdâtre de la viande et un cas d'orchite.