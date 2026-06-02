Sénégal: Diomaye perd son conseiller juridique - Sidy Alpha Ndiaye démissionne de la Présidence

À peine vingt-quatre heures après la formation du nouveau gouvernement, la Présidence de la République enregistre une démission de poids. Le ministre directeur de cabinet adjoint du président de la République et coordonnateur du pôle juridique de la Présidence, Sidy Alpha Ndiaye, a annoncé ce mardi 2 juin 2026 son départ de ses fonctions, invoquant des raisons politiques, éthiques et de cohérence avec ses convictions.

Dans une déclaration rendue publique, l'universitaire explique avoir officiellement remis sa démission au chef de l'État. Professeur titulaire des universités et agrégé des facultés de droit, Sidy Alpha Ndiaye rappelle qu'il n'avait accepté d'exercer des responsabilités au sommet de l'État que dans le but de contribuer à la mise en oeuvre des réformes juridiques promises aux Sénégalais dans le cadre du projet politique porté par PASTEF.

Selon lui, l'évolution récente de la configuration gouvernementale remet en cause les fondements mêmes de son engagement. « L'idée d'une majorité politique, plébiscitée par le souverain ultime, mais qui ne gouverne pas entièrement contredit, à mon sens, l'épure même de la démocratie représentative », affirme-t-il dans son texte.

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Cette prise de position intervient dans un contexte politique marqué par la composition du nouveau gouvernement, dont certains choix semblent avoir suscité des interrogations au sein de la mouvance politique ayant porté au pouvoir le président Bassirou Diomaye Faye. Sans citer directement les décisions ayant motivé son départ, Sidy Alpha Ndiaye estime que PASTEF « n'est plus pleinement en responsabilité exécutive », évoquant une présence réduite à des « strapontins individuels » ne s'inscrivant plus dans une dynamique collective de parti.

Pour le juriste, cette situation crée une incompatibilité entre ses responsabilités institutionnelles et ses convictions personnelles. Il affirme que « la loyauté à [ses] valeurs intrinsèques » lui impose de faire un choix qu'il qualifie de « moral, éthique et politique ».

La démission de celui qui était considéré comme l'un des principaux architectes et conseillers des réformes juridiques de la Présidence constitue un signal politique fort au lendemain de la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale. Son départ prive en effet le chef de l'État d'une figure influente du dispositif juridique présidentiel et d'un intellectuel reconnu au sein des cercles proches de PASTEF.

Concluant sa déclaration par une citation sur la vertu politique, Sidy Alpha Ndiaye justifie sa décision comme un acte de fidélité à ses principes : « La vertu politique est un renoncement à soi-même. »

Cette démission, première secousse politique notable après la formation du nouveau gouvernement, pourrait alimenter le débat sur la place réelle de PASTEF dans l'architecture du pouvoir et sur les équilibres politiques qui sous-tendent la nouvelle configuration gouvernementale.

OG