Afrique: Dakar accueille la 85e Session du Comité exécutif de l'Union Parlementaire Africaine

Le Sénégal accueille les 3 et 4 juin la 85e Session du Comité exécutif de l'Union Parlementaire Africaine (UPA), un rendez-vous majeur consacré au renforcement de la coopération entre les institutions parlementaires du continent.

À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, a adressé un message de bienvenue aux délégations participantes, saluant la présence des parlementaires africains dans la capitale sénégalaise.

Dans son adresse, le président de l'Assemblée nationale a exprimé « une immense joie et une profonde fierté » de voir le Sénégal accueillir cette importante rencontre continentale. Il a également transmis, au nom de l'institution parlementaire et du peuple sénégalais, ses salutations fraternelles et ses voeux de bienvenue aux représentants des différents États membres.

Soulignant le contexte actuel marqué par de nombreux défis politiques, économiques et sociaux, Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération parlementaire africaine. Selon lui, les échanges entre les représentants des peuples africains constituent un levier essentiel pour promouvoir une gouvernance plus efficace et une intégration continentale renforcée.

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Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs réaffirmé sa conviction que l'avenir de l'Afrique doit être construit par les Africains eux-mêmes, dans le respect de leurs valeurs, de leurs aspirations et de leurs intérêts. Il a exprimé le souhait que les travaux de cette 85e Session contribuent à faire progresser l'idéal panafricain porté par les générations fondatrices du continent.

Cette rencontre de l'Union Parlementaire Africaine offre aux délégations participantes un cadre de concertation sur les grands enjeux de développement, de paix, de souveraineté et d'intégration qui concernent les pays africains.

En conclusion de son message, Ousmane Sonko a souhaité un excellent séjour aux participants avant de lancer un appel à l'unité et à la solidarité entre les nations africaines : « Vive la coopération parlementaire africaine. Vive l'Afrique unie et souveraine. »