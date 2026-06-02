Sénégal: Bignona - Rappel à Dieu le même jour du khalife de Daroul-Khairy et de son successeur

Chérif Mamina Cheikh Chamsidine Aïdara, quatrième khalife général de la famille chérifienne de Daroul-Khairy, dans le département de Bignona, et son frère cadet Chérif Sidi Bouya, qui lui avait succédé, ont tiré leur révérence le même jour, dimanche, a appris l'APS de cette famille religieuse musulmane fondée par Cherif Cheikh Chamsidine ould Cheikhna Cheikh Mahfouz.

La disparition de ces deux figures religieuses a suscité une vive émotion au sein de cette communauté musulmane sénégalaise.

Successeur de son frère, Chérif Mouhamed Fadel Aïdara décédé en août 2024, plus connu sous le nom de Bounéné "Moussé", Chérif Mamina s'était inscrit dans la continuité d'une tradition familiale solidement ancrée dans l'enseignement islamique, la transmission des valeurs religieuses et le travail agricole.

Reconnu pour sa sagesse, sa discrétion et son attachement au "tarbiya" (éducation spirituelle et morale), il a consacré l'essentiel de sa vie à l'enseignement du saint Coran et à l'encadrement des disciples de Daroul-Khaïry, foyer religieux musulman réputé de la région sud du Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chérif Mamina avait également marqué plusieurs générations par son engagement en faveur de l'éducation et de la formation des jeunes. Ceux qui l'ont côtoyé évoquent un homme humble, profondément attaché aux valeurs de l'islam, au travail et au service de la communauté.

Sous son khalifat, Daroul-Khaïry a perpétué sa mission de foyer ardent d'enseignement religieux et de préservation des valeurs héritées de Cheikhna Cheikh Samsidine Aidara, figure fondatrice de cette lignée spirituelle respectée.

Feu Chérif Mamina était également réputé pour ses conseils empreints de sagesse, sa bienveillance et son rôle de médiateur dans plusieurs situations sociales et communautaires.