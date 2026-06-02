Afrique: Amical - Tunisie-Autriche (0-1) - Pouvaient mieux faire...

En dépit de leur supériorité numérique, les Tunisiens n'ont pas pu éviter la défaite. Plein d'enseignements.

Pour son premier match amical du rassemblement qui précède le Mondial, l'équipe de Tunisie a livré, hier soir, une prestation mitigée face à l'Autriche malgré une bonne première mi-temps.

Nos joueurs ont fait, d'ailleurs, une bonne entame de match, jouant sans complexe, traitant d'égal à égal avec les Autrichiens. Ils sont entrés progressivement dans le match. D'abord, en réussissant à éloigner le danger suite aux premières tentatives autrichiennes, à commencer par Chammekh qui s'est interposé à une puissante frappe (3'). Puis, c'était au tour de Valery d'éloigner le danger suite à la frappe de Schmid (9').

Après s'être contentés dans un premier temps de tenter de calmer les ardeurs des attaquants autrichiens, nos joueurs sont montés à leur tour à l'assaut. A la 12', le coup franc direct de Mejbri de la gauche à la limite des 16 mètres s'écrase sur la transversale. Quelques minutes après, Firas Chaouat a joué à son tour de malchance quand son tir croisé frôle le montant droit (21').

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Et à partir de la 37', notre team national a joué en supériorité numérique après l'expulsion de Laimer qui a changé de la main la trajectoire de la balle de Khedira. L'arbitre, qui s'est contenté d'un avertissement au départ, a sorti le carton rouge après recours à la VAR.

Forts de cette supériorité numérique, nos joueurs ont mené un pressing haut. Mais encore une fois, ils ont joué de malchance : sur coup franc direct, la frappe de Ben Slimane s'écrase sur la transversale (38'). Et dernière tentative de cette période initiale : le tir de Chaouat dévié en corner par le portier autrichien (39').

En deuxième période et alors qu'on s'attendait à ce que nos joueurs consolident leur supériorité sur le terrain, cinq changements opérés simultanément à la mi-temps changent complètement le visage de la sélection autrichienne qui parvient à prendre les choses en main. On finit même par oublier que les Autrichiens jouaient en infériorité numérique. Et à force de mener un pressing haut, notre adversaire a fini par obtenir gain de cause : on jouait la 63' quand, suite à un action collective et rapide, Sabitzer, servi par Posh, parvient à tromper Chammekh.

Nos joueurs ont tenté de revenir dans le match, mais leurs tirs n'étaient pas suffisamment précis pour trouver les filets de Schlager, à l'image des coups francs directs largement au-dessus d'Abdi (85') et Saad (88'). Il fallait faire preuve de plus de ténacité pour espérer égaliser face à une sélection autrichienne qui nous a battus tactiquement en dépit de son infériorité numérique.

En ce qui concerne notre sélection nationale, son jeu bien organisé et la volonté des joueurs de revenir dans le match n'ont pas suffi. Il y a comme un goût d'inachevé. En témoigne ce finish qui a terriblement fait défaut à nos attaquants.

Tunisie : Chammekh, Valery, Abdi, Talbi, Rekik, Khedira (Saad 82'), Skhiri, Mejbri (Hadj Mahmoud 78'), Ben Slimane (Ayari 62'), Gharbi (Tounekti 61') et Chaouat (Elloumi 62').