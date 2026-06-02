Tunisie: Banques et Assurances - Grève générale du 23 au 25 juin prochains

Une grève générale dans les banques et les assurances sera observée les 23, 24 et 25 juin courant, a annoncé ce mardi, la Fédération générale des banques, des institutions financières et des compagnies d'assurance relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Dans une déclaration à l'agence TAP, Sami Soltani, Secrétaire Général de la Fédération, cette décision prise lors de la réunion du conseil sectoriel tenue aujourd'hui au siège de l'UGTT, intervient à la suite de la rupture des négociations par le Conseil bancaire et la Fédération tunisienne des sociétés d'assurances (FTUSA) et en réaction au non versement des augmentations salariales prévues pour l'année 2025 au profit des employés des banques et des compagnies d'assurance.

Soltani a affirmé que les discussions avaient pourtant enregistré des avancées à la fin de l'année dernière avant d'être suspendues, dénonçant des pratiques de « tergiversation et de report » visant, selon lui, à éviter le paiement des droits financiers dus aux salariés.

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Le responsable syndical a souligné que, contrairement aux agents du secteur public qui ont bénéficié d'augmentations salariales couvrant les années 2023, 2024 et 2025, les employés des banques et des assurances du secteur privé n'ont obtenu aucune revalorisation en 2025.

Il a également dénoncé les charges fiscales résultant de la hausse des impôts directs prévue par la loi de finances de cette année.

D'après la même source, la grève est également motivée par les dispositions de la loi de finances 2026, qui prévoit une augmentation salariale de 5 % pour les années 2026, 2027 et 2028 sans concertation sociale préalable.

« Cette hausse est insuffisante au regard des bénéfices importants réalisés par les banques et les compagnies d'assurance », a-t-il dit.

Par ailleurs, la fédération revendique l'application de l'article 412 du Code de commerce relatif à la réduction des taux d'intérêt des crédits à long terme accordés aux employés du secteur bancaire.

Soltani estime que cette mesure n'a pas été mise en oeuvre en leur faveur, contrairement à d'autres catégories professionnelles.

Le secrétaire général a également dénoncé le recours continu à la sous-traitance pour certaines activités essentielles au sein de plusieurs établissements bancaires, estimant que cette pratique contribue à la précarisation de l'emploi dans le secteur.

Il a, en outre, tenu le Conseil bancaire et la FTUSA pour responsables du climat de tension qui règne parmi les salariés des banques et des assurances, les accusant de refuser le dialogue et d'invoquer des pressions extérieures pour justifier leur refus d'honorer leurs engagements.

Outre la grève, les employés des banques et des compagnies d'assurance du secteur privé prévoient d'organiser des rassemblements de protestation ainsi que des meetings au sein des établissements concernés afin de défendre leurs revendications professionnelles.