Sénégal: Nouvelle architecture gouvernementale - Exit la transformation, place à la stabilisation

éditorial

La lecture politique du nouveau gouvernement sénégalais est relativement simple : il traduit la nouvelle séquence ouverte par la « rupture » entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Sa lecture économique est plus subtile. Car au-delà des équilibres politiques, cette équipe gouvernementale semble répondre à une préoccupation fondamentale : restaurer la capacité de pilotage économique de l'État dans un contexte de fortes contraintes budgétaires.

Depuis l'alternance de 2024, le pouvoir avait bénéficié d'un important capital politique fondé sur la promesse de transformation du modèle économique sénégalais. Deux ans plus tard, la réalité des finances publiques a progressivement déplacé le centre de gravité de l'action gouvernementale. La question n'est plus seulement celle du changement, mais celle de sa soutenabilité.

La nouvelle architecture gouvernementale apparaît ainsi comme la traduction institutionnelle d'un retour à l'économie politique des contraintes.

L'élément le plus significatif n'est peut-être pas la nomination de tel ou tel ministre (sauf peut-être pour le Premier des ministres). Il réside dans la concentration des leviers économiques au sein d'un dispositif plus resserré.

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En regroupant les fonctions liées à l'économie, aux finances et à la planification, l'exécutif semble privilégier la cohérence des arbitrages sur la pluralité des centres de décision. Ce choix intervient à un moment où les marges budgétaires se réduisent et où les décisions publiques deviennent plus coûteuses politiquement.

Dans les économies émergentes confrontées à une tension sur leurs finances publiques, la dispersion des responsabilités produit souvent des politiques contradictoires : un ministère planifie, un autre, dépense, un troisième emprunte. Le risque est alors celui d'une fragmentation de l'action publique.

Le nouveau schéma sénégalais paraît vouloir éviter cette situation. Il repose sur une logique de commandement économique unifié. Ce regroupement est économiquement significatif à double titre.

La cohérence. L'un des problèmes chroniques du Sénégal est l'absence de coordination entre la politique budgétaire et la planification économique. Un seul ministre qui tient les deux bouts évite les batailles de couloir entre deux administrations.

Cependant, cette évolution mérite toutefois d'être observée avec prudence. La centralisation améliore la rapidité de décision, mais elle concentre également le risque. Confier l'économie, les finances et le plan à un seul homme dans un contexte de crise budgétaire sévère (déficit à 11,7 % du PIB, dette à 132 %), crée une responsabilité écrasante et un risque d'angle mort. Lorsque les résultats tardent à venir, il devient plus difficile d'identifier des responsabilités partagées.

Les deux ministres délégués à l'Économie et au Budget tempèrent légèrement cette concentration, mais leur rang de délégués les place clairement sous l'autorité du ministre, pas en contrepoids réel.

L'histoire économique enseigne que les ministres des Finances les plus brillants peuvent commettre les erreurs les plus coûteuses précisément parce que personne ne les conteste assez tôt. La question de la gouvernance économique interne est la première question que les partenaires techniques et financiers poseront.

La fin d'une phase politique

L'analyse économique du gouvernement ne passe pas uniquement par les ministères. Elle passe aussi par les rapports de force internes. Le gouvernement formé en 2024 était avant tout un gouvernement de conquête. Il devait accompagner une alternance historique et traduire dans l'action publique les attentes portées par le projet de rupture.

Depuis plusieurs mois, une ligne de fracture est apparue entre une tendance favorable à une relation pragmatique avec les institutions financières internationales et une autre plus critique vis-à-vis du FMI et des politiques d'ajustement. Les débats autour de la dette, des subventions énergétiques et des négociations financières internationales ont rendu cette tension plus visible.

La composition du nouveau gouvernement ressemble ainsi à une tentative d'équilibre entre deux exigences : préserver la promesse de rupture politique ; maintenir la solvabilité financière du pays.

C'est probablement le principal défi économique du quinquennat. Le nouveau gouvernement semble relever d'une logique différente. Sa composition suggère en tout cas le passage à une phase de gestion. Dans la théorie économique des transitions politiques, cette évolution est classique. Les gouvernements issus d'une alternance mobilisent généralement une légitimité politique forte durant leurs premières années. Vient ensuite le moment où cette légitimité doit produire des résultats mesurables.

Le pouvoir sénégalais entre précisément dans cette phase. La baisse du coût de la vie, l'emploi des jeunes, l'amélioration des services publics et la soutenabilité de la dette deviennent désormais des critères d'évaluation plus importants que les promesses de transformation institutionnelle.

L'économie du gaz comme horizon

L'autre clé de lecture réside dans le calendrier énergétique. Le Sénégal se trouve à un moment particulier de son histoire économique. Les projets gaziers et pétroliers créent des attentes considérables, mais leurs effets réels sur la croissance, les recettes publiques et le pouvoir d'achat restent encore en construction.

Le risque pour le gouvernement est celui que les économistes appellent le « décalage des anticipations ». Les citoyens perçoivent déjà le pays comme une future puissance énergétique tandis que les bénéfices budgétaires demeurent progressifs et soumis à des contraintes techniques, contractuelles et financières.

Dans ce contexte, la gestion des attentes devient presque aussi importante que la gestion des ressources elles-mêmes.

Dans un contexte où la production pétrolière de Sangomar et gazière de Grand Tortue doit monter en puissance et où les revenus pétroliers sont la principale justification pour éviter la restructuration de la dette, les ministères de l'Énergie et du Pétrole et celui des Mines et de la Géologie sont les plus stratégiques du gouvernement sur le plan économique. Ils portent la promesse centrale du régime.

Le silence des premiers jours sur l'agenda précis de ces deux ministres sera révélateur. Si l'un n'affiche pas dans ses 100 premiers jours un programme clair sur la filialisation SENELEC, la réforme tarifaire et le calendrier MCA, c'est que le gouvernement n'a pas encore de réponse à ces questions.

Le nouveau gouvernement devra démontrer que l'exploitation des hydrocarbures constitue un levier de transformation productive et non seulement une source de revenus additionnels pour l'État.

Le véritable enjeu : la crédibilité

La question centrale n'est finalement ni idéologique ni institutionnelle. Elle est liée à la crédibilité.

Les investisseurs attendent des signaux de stabilité. Les partenaires financiers attendent des garanties sur la trajectoire budgétaire. Les ménages attendent une amélioration tangible de leur niveau de vie. Les entreprises attendent une baisse du coût de l'énergie et un environnement plus prévisible. Ces attentes sont parfois contradictoires.

Jusqu'ici, la difficulté du gouvernement était de construire une trajectoire capable de satisfaire simultanément ces différents acteurs sans renoncer aux objectifs de souveraineté économique qui ont contribué à son arrivée au pouvoir. Sous ce rapport, à travers le profil du nouveau chef du Gouvernement, le discours souverainiste le plus virulent de la première phase du régime est tempéré ; le FMI (Fonds Monétaire International) a désormais un interlocuteur dont le curriculum est compris à Washington et à Paris dans les négociations pour un nouveau programme de soutien (suspendues en juin 2024).

Si ce n'est pas un signal de capitulation, c'est au moins un changement de méthode. Car, l'ambition se heurte à une contradiction majeure : la souveraineté nécessite des investissements massifs alors même que l'État cherche à restaurer ses équilibres financiers.

C'est donc un signal précis envoyé aux marchés et aux institutions internationales. C'est dire : la phase de confrontation est terminée, la phase de gestion orthodoxe commence. Pour le FMI avec lequel les négociations d'un nouveau programme sont en cours, c'est une carte de visite. Pour Standard & Poor's qui avait dégradé la note sénégalaise à CCC+, c'est potentiellement un signal de stabilisation.

C'est pourquoi la composition de cette équipe ne doit pas être interprétée uniquement comme un événement politique. Elle révèle une inflexion plus profonde : l'entrée du Sénégal dans une phase où la question essentielle n'est plus celle de la conquête du pouvoir, mais celle de sa traduction économique.

Cette orientation traduit une réalité souvent sous-estimée : le Sénégal ne dispose plus du luxe de mener une expérimentation économique prolongée. Les besoins de refinancement, les discussions avec les partenaires internationaux et les contraintes budgétaires imposent une gouvernance technique capable de produire rapidement de la crédibilité.

L'absence qui dit tout

Le gouvernement précédent avait un ministère dédié au développement du secteur privé et à la promotion des investissements. Dans la nouvelle composition, ce portefeuille est dilué entre l'Économie, l'Industrie et le Commerce et l'Emploi et la Formation professionnelle.

Cette fragmentation est le premier signal d'alerte économique du nouveau gouvernement. La SNDSPI (Stratégie nationale de Développement du Secteur privé et de Promotion de l'Investissement), portée alors par le Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, et dotée d'une enveloppe de 700 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur privé national, n'a pas de ministre-champion clairement identifié pour en porter la mise en oeuvre. La fusion totale dans un super-ministère fait disparaître la dimension de planification stratégique comme portefeuille visible. L'APIX (dont la notoriété est à 8,2 % selon la SNDSPI elle-même) n'a pas de tutelle politique clairement assignée dans l'organigramme. Résoudre ce problème exige d'abord de le nommer, et l'organisation gouvernementale actuelle ne le nomme pas.

Le risque qu'elle rejoigne le cimetière des bonnes stratégies sans exécution est réel.

Par ailleurs, le secteur productif est le parent pauvre : Agriculture, industrie, pêche, tourisme, PME, ces ministères sont présents mais sans le poids budgétaire et politique qui leur permettrait de peser réellement sur la trajectoire de croissance. Le Sénégal continue de construire des gouvernements centrés sur la macro-gestion plutôt que sur la transformation structurelle.

Une équipe de transition plus que de rupture

Au final, la composition du gouvernement révèle un paradoxe. Alors que le discours politique reste celui d'une transformation profonde du modèle sénégalais, l'architecture économique de l'exécutif repose largement sur des profils technocratiques chargés de rassurer les marchés et les partenaires financiers.

Autrement dit, le Sénégal semble entrer dans une phase où la rupture idéologique devra cohabiter avec le réalisme budgétaire.

C'est sans doute la grande leçon économique de cette équipe gouvernementale : derrière la promesse du changement systémique, l'urgence demeure celle de la stabilisation financière.

À partir de maintenant, la performance devra primer progressivement sur le symbole. Et c'est sur ce terrain que sera jugée la nouvelle équipe gouvernementale.