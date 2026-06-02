Deux membres de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal (Onecca) font leur entrée dans le nouveau gouvernement. Il s'agit de Djirèye Clotilde Coly (ministre de la Jeunesse et des Sports ) et Cheikh Oumar Seck (ministres des Mines et de la Géologie). Une nomination saluée par Mor Dieng, président de l'Onecca.

«Au nom du Conseil de l'Ordre national des experts-comptables et comptables agréés du Sénégal (Onecca) et de l'ensemble de la profession comptable sénégalaise, j'adresse mes plus sincères et chaleureuses félicitations à notre consoeur Djirèye Clotilde Coly, nommée ministre de la jeunesse et des sports ; notre confrère Cheïkh Oumar Seck, nommé Ministre des Mines et de la Géologie », a écrit M. Dieng dans un communiqué de presse.

Il a indiqué que ces hautes distinctions constituent une reconnaissance méritée de leurs compétences, de leur engagement professionnel et de leur contribution au développement de notre pays.

La profession comptable, ajoute le président de l'Onecca, se réjouit de voir deux de ses membres appelés à servir la Nation à ce niveau de responsabilité.

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«Leur parcours exemplaire honore notre Ordre et témoigne de la qualité de l'expertise que les professionnels du chiffre mettent chaque jour au service de l'intérêt général », a fait savoir Mor Dieng.

Il leur souhaite plein succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions et les assure de nos voeux de réussite dans l'accomplissement des importantes missions qui leur sont confiées au service du Sénégal et de ses populations.