Dakar — Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba, a proposé, mardi, à Dakar, que l'Université du Sénégal oriental, actuellement en construction, porte le nom du professeur Moustapha Kassé, en reconnaissance de l'engagement en faveur de la création de cet établissement d'enseignement supérieur de l'éminent économiste décédé, lundi, à Dakar à l'âge de 85 ans.

Premier doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Moustapha Kassé, natif de la région de Tambacounda (sud-est), a été rappelé à Dieu des suites d'une maladie.

Venu représenter le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, à la cérémonie de la levée du corps, le secrétaire général de la présidence de la République a salué la mémoire d'un enseignant "émérite", reconnu pour sa "sagesse, sa courtoisie et son savoir" au service de la matière économique et du développement du Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop et l'ancien Premier ministre Me Sidiki Kaba.

Pour M. Kaba, également originaire de la région de Tambacounda, le disparu était un "homme généreux de son savoir et de son avoir". "Il avait mis à la disposition de chacun son savoir, et son avoir n'appartenait ni à lui, ni à sa famille", a-t-il témoigné, décrivant un "homme bien et de bien".

L'ancien Premier ministre a déclaré que le professeur Kassé a "rempli son contrat" et connu "un destin fabuleux", pour avoir fait la "fierté de son pays".

Né en 1941 à Tambacounda, Moustapha Kassé demeure l'une des figures les plus marquantes de l'enseignement supérieur et de la pensée économique en Afrique. Agrégé en sciences économiques et figurant parmi les premiers lauréats du concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), il a consacré près d'un demi-siècle à la formation, à la recherche et au rayonnement de l'université africaine.

Au cours de sa carrière, il a occupé de hautes responsabilités académiques et scientifiques, dont la présidence de la Conférence des institutions d'enseignement et de recherche en Afrique (CIEREA).

Doyen honoraire de la FASEG, le professeur Kassé fut également membre fondateur, puis président du Conseil d'administration du Programme de troisième cycle interuniversitaire (PTCI) de l'UCAD, ministre-conseiller spécial chargé du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) auprès du président de la République Abdoulaye Wade (2000-2012), président et coordonnateur des jurys du concours d'agrégation du CAMES en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, entre autres.