Sénégal: Ziguinchor - Les acteurs de l'école mobilisés pour une transformation profonde du secteur

Un forum académique consacré à la refondation curriculaire s'est ouvert mardi à Ziguinchor (sud), avec pour objectif de réfléchir à une transformation profonde du système éducatif sénégalais à travers une démarche participative, a constaté l'APS.

La rencontre, organisée dans le cadre d'une série de concertations prévues dans les seize académies du pays, a réuni autorités administratives, acteurs éducatifs, collectivités territoriales, partenaires sociaux, organisations communautaires et représentants de la société civile.

Elle vise à recueillir les propositions du terrain afin d'alimenter l'une des réformes majeures engagées par le ministère de l'Éducation nationale, en cohérence avec l'Agenda national de transformation et la Vision Sénégal 2050.

"La refondation du système éducatif n'est plus la seule prérogative des personnels de l'éducation. Il faut écouter toutes les parties prenantes afin que les opinions, les contributions et les attentes puissent être capitalisées pour accompagner cette réforme", a déclaré le représentant du ministère de l'Éducation nationale, l'inspecteur de l'éducation Ibrahima Diagne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, les consultations en cours doivent permettre de recueillir le maximum d'informations auprès des acteurs de terrain, pour bâtir un système éducatif davantage en phase avec les défis du développement national.

Les participants sont appelés à travailler sur quatre principaux axes portant sur les valeurs et les finalités de l'éducation, l'organisation et le pilotage du système, la révision des programmes et supports pédagogiques, ainsi que les innovations majeures.

Ces dernières concernent notamment l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire, la promotion des langues nationales, le développement du numérique éducatif ainsi que le renforcement de l'enseignement des sciences et des mathématiques.

L'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Papa Gorgui Ndiaye, a rappelé que cette démarche traduit la conviction des autorités qu'une réforme d'une telle ampleur ne saurait être menée à huis clos.

"Il s'agit d'aller à l'écoute du terrain, de partager les enjeux de la réforme et d'obtenir l'adhésion ainsi que l'implication effective des acteurs à sa mise en oeuvre", a-t-il expliqué.

Les échanges ont également mis en avant l'importance du numérique et de l'intelligence artificielle dans la modernisation du système éducatif.

Pour les responsables éducatifs, l'évolution des modes d'apprentissage et les exigences des métiers du futur imposent une adaptation des contenus et des pratiques pédagogiques, afin de mieux préparer les apprenants aux mutations technologiques en cours.