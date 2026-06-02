Afrique: Dakar, hôte de la 85e Session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine

2 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La 85e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine se tient mardi et mercredi à Dakar, a appris l'APS du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko.

"C'est avec une immense joie et une profonde fierté que le Sénégal vous accueille à Dakar, à l'occasion de la 85e Session du Comité exécutif de l'Union Parlementaire Africaine, les 3 et 4 juin 2026", écrit-il dans un message publié sur la page officielle de l'institution, à l'intention des membres dudit comité.

Ousmane Sonko a ainsi souhaité, au nom de l'Assemblée nationale et du peuple sénégalais, la bienvenue aux membres des délégations de l'UPA.

Le président de l'Assemblée nationale considère que cette rencontre se tient "à une époque où notre continent est appelé à relever de nombreux défis", soulignant que dans ce contexte, "le renforcement de la coopération parlementaire apparaît plus que jamais comme une nécessité".

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M. Sonko estime, à ce propos, que l'Assemblée nationale du Sénégal estime participe au renforcement de la coopération parlementaire africaine.

Il dit être convaincu que "l'avenir de l'Afrique se construira par les Africains eux-mêmes, dans le respect de leurs valeurs, de leurs aspirations et de leurs intérêts", avant de formuler le voeu de voir les travaux de la 85e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine contribuer "à faire avancer l'idéal panafricain porté par les générations qui nous ont précédés et auquel nous demeurons profondément attachés".

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