Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie plaide pour un dépistage précoce des troubles du développement

La Deputy Prime Minister (DPM) et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, a procédé hier à Quatre-Bornes au lancement d'une session de sensibilisation sur le bien-être de la petite enfance, le dépistage précoce et la nutrition, destinée aux managers des Child Day Care Centres (CDCC) et organisée avec le soutien du ministère de la Santé et du bien-être.

Lors de son intervention, Arianne Navarre-Marie a insisté sur la place centrale de l'enfant dans les politiques publiques, rappelant que «lorsqu'on investit dans un enfant, on investit dans l'avenir du pays». Selon elle, cette conviction guide l'ensemble des actions du gouvernement en matière de petite enfance et de soutien aux familles.

Elle a fait ressortir qu' un nombre croissant d'enfants présentent des signes de troubles du spectre autistique, rendant la détection précoce primordiale. «Les études montrent qu'une identification rapide permet des interventions plus efficaces, favorisant une meilleure intégration scolaire et sociale, tout en réduisant les risques d'isolement. En étant réactifs, on aide chaque enfant à réaliser son potentiel dans un environnement valorisant ses différences. Aujourd'hui, de nombreuses familles dépendent des CDCC pour accompagner leurs enfants pendant les heures de travail», a-t-elle souligné.

La DPM a déclaré que la vision du gouvernement inclut la prévention, la détection précoce, l'accompagnement familial et le renforcement des compétences au sein des CDCC. «La formation du personnel des CDCC est essentielle pour mieux répondre aux besoins des enfants.»

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Le dépistage précoce ne remplace pas un diagnostic médical, mais constitue un outil d'observation permettant d'orienter les enfants vers les services appropriés. Des difficultés telles que les retards de langage ou de développement peuvent apparaître de manière subtile, mais leur détection rapide permet une prise en charge adaptée. La nutrition joue également un rôle déterminant durant les premières années de vie, influençant directement le développement cérébral et le bien-être global de l'enfant.

Selon la ministre, chaque enfant a avant tout besoin d'amour et de présence. Elle a reconnu que les difficultés économiques, la fatigue émotionnelle et parfois l'isolement fragilisent certaines familles. «Notre devoir, en tant que gouvernement responsable, est d'accompagner les familles avec humanité et de mettre en place des systèmes de soutien accessibles, bienveillants et efficaces.»