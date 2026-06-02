Ile Maurice: Covid-19 Projects Development Fund - Rs 500 millions toujours bloquées à la Silver Bank

Qu'est-il advenu des Rs 3 milliards investies par le COVID-19 Projects Development Fund auprès de la Silver Bank Limited en 2022 ? Sujet abordé au Parlement, le mardi 2 juin, lors d'une question du député Roshan Jhummun au Premier ministre, Navin Ramgoolam. Selon ce dernier, ces dépôts fixes ont été effectués en trois tranches : Rs 500 millions en avril 2022, Rs 500 millions en août 2022 et Rs 2 milliards en septembre 2022.

De ce montant, Rs 2,5 milliards ont été récupérées progressivement en 2023 afin de financer le projet de logements sociaux et le National Flood Management Programme. Cependant, un solde de Rs 500 millions demeure toujours bloqué à la Silver Bank.

Navin Ramgoolam a expliqué qu'après le placement de la banque sous administration conservatoire par la Banque de Maurice en février 2024, les retraits ont été suspendus. Une nouvelle demande de remboursement a été faite auprès du Receiver manager en avril 2026. Le Premier ministre a également remis en question la décision initiale d'investir ces fonds publics auprès de Silver Bank, dont le taux proposé de 4 % était nettement supérieur à celui d'autres banques.