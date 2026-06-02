Ile Maurice: La Police Fighters Union honore quatre policiers pour un accouchement d'urgence

L'émotion et la reconnaissance étaient au rendez-vous lors d'une cérémonie organisée par la Police Fighters Union (PFU) pour rendre hommage à quatre de leurs pairs - deux hommes et deux femmes, dont l'intervention rapide et exemplaire avait permis à une femme enceinte de mettre au monde son enfant dans des circonstances exceptionnelles.

Prenant la parole à cette occasion, le président de la PFU, Satish Buljeewon, a souligné que cette rencontre ne visait pas uniquement à remettre des distinctions, mais également à célébrer «un acte inspirant de courage, de compassion, de professionnalisme et de dévouement au service des autres». Selon lui, si l'uniforme de la police symbolise l'autorité, le respect de la loi et le maintien de l'ordre, la mission des forces de l'ordre va parfois bien au-delà de leurs responsabilités habituelles. «Les policiers ne reçoivent pas de formation pour mettre au monde des enfants. Pourtant, servir l'humanité à tout moment, partout où l'aide est nécessaire, fait aussi partie de notre vocation», a-t-il déclaré.

L'incident s'était produit lorsqu'une femme enceinte, confrontée à une urgence médicale, s'est présentée au poste de police d'Abercrombie plutôt que de se rendre directement à l'hôpital. Face à une situation évoluant rapidement, les policières Gaurisha Bulluck Kistoo et Keshnee Gayadin ont immédiatement pris les choses en main. Avec calme et sang-froid, elles ont assisté la future mère à bord d'un véhicule de police. Cette intervention de routine s'est rapidement transformée en un événement marquant. Grâce à l'assistance de la policière Gaurisha Bulluck Kistoo, soutenue par sa collègue Keshnee Gayadin tout au long de l'intervention, la mère a pu accoucher en toute sécurité avant son arrivée à l'hôpital..

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La PFU a également salué la contribution du policier Mungur, affecté à la DSU, qui conduisait le véhicule, ainsi que celle du sergent Ramnarain. Malgré les conditions de circulation, ils ont permis le transport sécurisé de la mère et du nouveau-né vers l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Pour Satish Buljeewon, cette intervention démontre que les policiers peuvent être à la fois protecteurs, secouristes et gardiens de la vie. Il estime également que ce type de situation plaide en faveur de formations complémentaires permettant aux policiers d'intervenir efficacement lors d'urgences médicales ou d'autres situations exceptionnelles.

Profitant de cette cérémonie, le président de la PFU a également répondu aux critiques concernant l'action syndicale. Il a rappelé que la PFU, reconnue officiellement en décembre dernier, multiplie les démarches auprès de la hiérarchie policière pour défendre les conditions de travail des policiers. Malgré des rencontres, conférences de presse et correspondances adressées aux autorités, plusieurs revendications demeurent en suspens. Tout en reconnaissant les difficultés rencontrées, Satish Buljeewon s'est dit confiant que certaines avancées pourront être obtenues dans les mois à venir. En attendant, la PFU souhaite que l'exemple donné par ces quatre policiers rappelle au public la contribution positive des forces de l'ordre et l'importance de valeurs telles que la solidarité, l'empathie et le sens du devoir.