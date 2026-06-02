Ile Maurice: Kurvin Pierre Louis reconnu coupable neuf ans après

La Cour intermédiaire a reconnu Kurvin Pierre Louis coupable de séquestration et de coups et blessures ayant causé une incapacité de travail de plus de vingt jours. Dans le jugement prononcé le 28 mai dernier, le magistrat Prithiviraj Balluck a conclu que l'accusation avait démontré au-delà de tout doute raisonnable que Kurvin Pierre Louis avait privé son ex-compagne de sa liberté pendant plusieurs heures, tout en lui infligeant des blessures sérieuses.

Près de neuf ans après les faits, la justice a rendu son verdict dans cette affaire de séquestration et de violences conjugales qui remonte au 29 octobre 2017. À l'époque, Marie Desirella Ventard, venait de mettre un terme à sa relation avec Kurvin Pierre Louis. Selon la version retenue par la cour, celui-çi s'était rendu au domicile de la victime, à Camp-de-Masque afin de la rencontrer. Alors que la jeune femme quittait les lieux pour se rendre à son travail, il l'aurait saisie de force et entraînée vers une voiture stationnée sur un terrain vague avant de la contraindre à y monter.

La victime a raconté avoir été transportée dans plusieurs localités du pays, notamment à Queen Victoria, Belle-Mare, Palmar, Poste-de-Flacq et Rivière-du-Rempart. Au cours de la journée, elle aurait été frappée à plusieurs reprises, menacée avec des morceaux de verre brisé et empêchée de quitter son agresseur. Selon son témoignage, elle a vécu dans la peur pendant plusieurs heures, craignant pour sa sécurité.

L'enquête policière a corroboré plusieurs aspects de son récit. Une reconstitution menée peu après les faits a permis d'identifier les différents lieux où la victime a affirmé avoir été emmenée de force. Les enquêteurs ont également retrouvé des morceaux de verre sur l'un des sites indiqués. Surtout, un certificat médical (Police Form 58) a confirmé qu'elle avait subi une fracture au bras droit ainsi que des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 20 jours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Devant la cour, Kurvin Pierre Louis a contesté l'accusation de séquestration, soutenant que son ex-compagne l'avait accompagné volontairement. Il a toutefois plaidé coupable concernant les coups et blessures. Le magistrat a relevé de nombreuses contradictions entre les différentes versions fournies par l'accusé au fil de l'enquête et durant le procès. Le jugement souligne également plusieurs incohérences concernant le déroulement de la journée ainsi que les raisons avancées pour expliquer les déplacements dans des lieux isolés.

À l'inverse, le témoignage de la plaignante a été jugé clair, cohérent et crédible. Le magistrat a estimé que les quelques divergences relevées entre ses déclarations initiales et son témoignage en cour étaient mineures et ne remettaient nullement en cause son récit. La cour a aussi accordé un poids particulier aux éléments matériels venus soutenir sa version des faits.

Quant au coaccusé, Devalingum China-Payen, il avait initialement plaidé non coupable avant de changer de position à l'ouverture du procès. Il a finalement reconnu avoir aidé à commettre les faits reprochés, en conduisant le véhicule dans lequel la victime avait été transportée.

Dans le jugement, la cour a rappelé que le délit de séquestration est la privation de liberté de mouvement contre la volonté d'un individu. Après avoir examiné l'ensemble des témoignages et des éléments de preuve, le magistrat a conclu que la victime avait bel et bien été privée de sa liberté pendant plusieurs heures et transportée d'un endroit à l'autre sans son consentement. Le tribunal a également retenu la responsabilité de Devalingum China-Payen, qui avait conduit le véhicule utilisé lors des faits.

Kurvin Pierre Louis a été reconnu coupable de séquestration et de coups et blessures ayant causé une incapacité de travail de plus de 20 jours, tandis que Devalingum China-Payen a été déclaré coupable de complicité. La sentence sera prononcée ultérieurement.