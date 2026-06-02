Ile Maurice: Lutchmee Gungabissoon - Guider la Ville des fleurs vers un avenir meilleur

Né et ayant grandi dans la Ville des fleurs, Lutchmee Gungabissoon la connaît bien. Le premier magistrat de la ville de Quatre-Bornes, 49 ans et père de deux enfants, se définit avant tout comme quelqu'un qui aime profondément sa ville et qui veut avant tout contribuer au bienêtre de ses habitants.

Infirmier spécialisé en santé sexuelle, de même qu'en soins de l'addiction, particulièrement liés à la drogue, il est détenteur d'un Bachelor of Science en nursing de l'université de Leeds Beckett. «Le nursing, c'est ma passion. À 11 ans, j'ai commencé à faire des pansements et à appliquer des bandages comme un first aider et je me suis engagé dans des associations comme la St John Ambulance. J'ai fait mes débuts dans la vie active au sein d'une clinique privée avant de rejoindre le service public en 1999, où je suis resté jusqu'en 2011. Ensuite, je me suis spécialisé dans les soins de l'addiction. J'ai travaillé comme nursing coordinator chez PILS pendant 12 ans, ce qui m'a permis de m'investir davantage dans les domaines du VIH, des soins de l'addiction et de la santé sexuelle.»

Son parcours politique a démarré en 2015 avec le Mouvement militant mauricien (MMM). Pour les élections municipales, il a eu un ticket et a été élu dans le Ward 1, puis réélu en 2025 dans le même Ward. Il considère que le MMM est «une école de formation. Elle a produit de nombreux grands politiciens. Pour moi, le MMM est une institution qui offre une solide formation et des valeurs qui me motivent à m'impliquer».

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Le nouveau maire assure que son objectif est de mettre en place une série de projets, en collaboration avec ses collègues conseillers, tout en poursuivant les efforts déjà engagés. «Nous sommes conscients des contraintes financières que nous allons rencontrer et nous dépendrons des fonds que nous allouera le gouvernement central pour développer nos projets. Nous avançons néanmoins progressivement, avec des priorités comme la sécurité des travailleurs, notamment des travailleurs étrangers, confrontés aux problèmes de santé publique tels que la dengue et le chikungunya. Nous voulons nous assurer que ces travailleurs disposent de l'équipement adéquat pour effectuer leurs tâches en toute sécurité et qu'ils soient vaccinés.»

Lutchmee Gungabissoon reconnaît que le fléau de la drogue est un problème urgent, non seulement à Quatre-Bornes mais dans tout le pays. Fort de son expérience dans le domaine des soins de l'addiction, il est d'avis qu'il est crucial d'informer les jeunes sur les méfaits de la drogue, en partageant des témoignages d'anciens toxicomanes, qui ont réussi à s'en sortir.

«Il est indispensable d'offrir un bon encadrement aux victimes de la toxicomanie via la municipalité et les centres sociaux, d'ouvrir des espaces pour accueillir et accompagner les familles. Des organisations non gouvernementales peuvent jouer un rôle clé en proposant des services comme la thérapie familiale et le soutien psychologique. »

Il considère qu'une approche collaborative est nécessaire pour maximiser les efforts.En favorisant un espace de discussion entre les toxicomanes et les professionnels, cette approche holistique pourrait aider à établir des stratégies concrètes pour éviter la récidive et favoriser la réintégration sociale. «Le partage d'expériences et l'accompagnement psychologique sont des éléments clés pour briser le cycle de la toxicomanie et encourager une guérison durable.»

Lutchmee Gungabissoon exprime sa fierté et son attachement à sa ville, soulignant son désir de voir Quatre-Bornes devenir une ville propre et prospère. Il insiste sur le fait que son engagement découle d'un sentiment d'appartenance, puisqu'il a grandi dans cette ville. «Et quand je passe devant la mairie, je me sens capable d'agir pour la ville. Ma motivation vient des encouragements de tous mes collègues conseillers. Ensemble, nous sommes capables d'agir et de faire avancer les choses pour la ville.» Le nouveau maire affirme vouloir voir «une ville où il fait bon vivre. Il faut mettre l'accent sur l'éducation civique, rendre les gens un peu plus responsables, faire de Quatre-Bornes un endroit respectueux de l'environnement, ainsi qu'un lieu sûr».

Indira Devi Narrainen-Kayala : «Veillons à ce qu'aucun quartier ni résident ne soit laissé pour compte»

Le maire a comme adjointe Indira Devi Narrainen-Kayala, elle aussi élue dans le Ward 1. Selon elle, le rôle de maire adjoint est «de soutenir la vision du maire». Pour elle, une ville ne se définit pas seulement par ses infrastructures, mais aussi par ses habitants. «Mon objectif est d'assurer que Quatre-Bornes reste un lieu vivant, sûr et prospère. Ensemble, nous veillerons à ce qu'aucun quartier ni résident ne soit laissé pour compte.»