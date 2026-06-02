Ile Maurice: Harel Mallac sort du rouge opérationnel

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, Harel Mallac & Co. Ltd affiche un chiffre d'affaires du groupe s'établit à Rs 3,39 milliards, contre Rs 3,37 milliards en 2024. Un CA consécutif des premiers effets tangibles de son redressement opérationnel et la poursuite de son recentrage stratégique, porté par les initiatives engagées pour renforcer l'efficacité, la discipline opérationnelle et l'allocation des ressources.

Les premiers effets tangibles de cette transformation opérationnelle se traduisent notamment par une progression de Rs 100 millions, le groupe passant à un bénéfice avant coûts de financement de Rs 29 millions pour l'exercice 2025, comparé à une perte de Rs 71 millions en 2024.

Segments en progrès

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L'amélioration de la performance opérationnelle se répercute également sur le résultat net qui, après prise en compte des coûts de financement, des impôts et des éléments non opérationnels, progresse de Rs 169 millions. Le groupe clôture ainsi l'exercice avec une perte après impôt ramenée à Rs 38 millions. «Ces résultats montrent que les actions engagées commencent à produire des effets concrets. L'amélioration de notre performance opérationnelle est encourageante, même si nous restons pleinement conscients du travail qui reste à accomplir. Notre priorité demeure d'avancer avec rigueur, de renforcer nos activités et de préserver la création de valeur à long terme pour nos actionnaires, nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires», déclare Charles Harel, Chief Executive Officer du groupe Harel Mallac.

Le segment Equipment & Systems a poursuivi son redressement au cours de l'exercice, réduisant sa perte avant coûts de financement à Rs 20 millions, contre Rs 85 millions en 2024. Cette progression reflète l'amélioration des résultats sous-jacents de l'ensemble des entités commerciales du segment. Dans le segment Chemicals, la performance progresse malgré un chiffre d'affaires en retrait par rapport à l'année précédente, dans un environnement marqué par des conditions économiques exigeantes et des contraintes d'approvisionnement. Le bénéfice avant coûts de financement s'établit à Rs 44 millions, contre Rs 34 millions en 2024, soutenu par la solide performance d'Archemics. L'année a également été marquée par le 50e anniversaire de The Mauritius Chemical and Fertilizer Industry Limited.

Le segment Technology a enregistré une croissance encourageante de son chiffre d'affaires. Sa performance a toutefois été affectée par un mix de ventes moins favorable, avec une contribution plus limitée des contrats de services à plus forte marge, conduisant à une perte avant coûts de financement de Rs 35 millions, contre Rs 19 millions en 2024. Les actions engagées pour redimensionner la base de coûts visent à inscrire le segment sur une trajectoire progressive de retour à la profitabilité.

Le portefeuille immobilier du groupe a contribué positivement à la performance, soutenu par des gains de valorisation foncière. Les contributions des compagnies associées et joint-ventures ont également progressé, portées par de solides performances dans les secteurs de l'ingénierie, de l'énergie et du tourisme. Dans le cadre de son recentrage stratégique, le groupe a cédé, en septembre 2025, une filiale non stratégique. Cette transaction a généré un profit de cession de Rs 33 millions et s'inscrit dans la volonté de Harel Mallac de concentrer ses ressources sur les activités offrant les meilleures perspectives de création de valeur à long terme.

Pour l'année en cours, Harel Mallac continuera de s'appuyer sur son agilité et sa résilience dans un environnement qui demeure exigeant. Le groupe poursuivra l'exécution de ses initiatives de transformation et de redressement, avec une attention particulière portée à l'efficacité opérationnelle et à la création de valeur durable.